День рождения Нины Матвиенко: лучшие дуэты украинской певицы

Певице исполнилось 72 года

Нина Матвиенко Фото: Instagram.com

10 октября свой день рождения празднует легендарная украинская певица Нина Матвиенко. Она обладает невероятным голосом, а песни рост завораживают.

Узнайте, как Нина Матвиенко отпраздновала свой день рождения:

Нина Матвиенко родилась в селе Неделище Житомирской области. Училась в школе-интернате для детей из многодетных семей. С 1968 года, после окончания вокальной студии при Украинском народном хоре им. Г. Г. Верёвки – его солистка. В репертуаре певицы много народных песен.

Однако Нина Матвиенко пела и в дуэтах с другими известными артистами. Иногда такие коллаборации были совершенно неожиданными. Предлагаем вспомнить самые яркие дуэты Нины Матвиенко.

MONATIK и Нина Матвиенко – Цей день

Премьера песни состоялась во время концерта "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Артистка призналась, что сначала хотела отказаться от дуэта, но под напором дочки решила согласиться на эксперимент.

Стас Шуринс и Нина Матвиенко – Квітка-душа

Неожиданный дуэт с молодым артистом. Премьера прошла в эфире "Фабрики звезд 3".

Нина Матвиенко и Тоня Матвиенко – Мамо, вечір догоря

Конечно же, Нина Матвиенко спела в дуэте со своей талантливой дочерью Тоней.

Нина Матвиенко и Анастасия Петрик – Скрипаль

Необычный дуэт уже опытной и популярной артистки с юной певицей.

Также Нина Матвиенко спела для Монсеррат Кабалье а капелла украинскую песню "Журавлики одлетіли". После чувственного исполнения две легенды обменялись комплиментами и обнялись.

Напомним, ранее Нина Матвиенко присоединилась к проекту "Щирі. Свята".

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