День рождения Тильды Суинтон! Лучшие роли неординарной актрисы

Актриса может перевоплотиться до неузнаваемости в каждом новом фильме

Тильда Суинтон

5 ноября британская актриса Тильда Суинтон празднует свой день рождения. Звезде исполняется 59 лет. Она умеет перевоплощаться почти до неузнаваемости в каждой новой роли. Кажется, что ей под силу сыграть кого угодно!

Давайте вспомним лучшие роли Тильды Суинтон в нашей подборке.

"Орландо", 1992

Экранизация британской классики и феминистского романа Вирджинии Вульф. История об Орландо, путешествующем через века, эпохи и гендерные границы, – одно из самых личных и эмоциональных высказываний Вирджинии Вульф, боровшейся с предначертанной социальной ролью и зависимостью от других. Фильм разделен на семь смысловых частей – Смерть, Любовь, Поэзия, Политика, Общество, Секс и Рождение – и охватывал период в 350 лет. Первую половину этого срока Тильда играет Орландо – андрогинного, вечно молодого дворянина елизаветинской эпохи, который затем перерождается женщиной.

"На самом дне", 2001

Тильда играет тревожную мать троих детей Маргарет. Она – сложная, упрямая, напуганная, но при этом решительная женщина. Вначале она узнает, что ее сын гей, затем она находит его любовника мертвым, а дальше будет всячески его покрывать, чтобы никто не узнал о его ориентации. Вечно отсутствующий отец в плавании заставляет героиню Суинтон в одиночестве сопротивляться шантажу и разоблачению.

"Молодой Адам", 2003

1950-е годы, Англия. Писатель-неудачник Джо работает на барже, где живут Лес, Элла и их сын. Однажды Джо и Лес вылавливают из канала тело неизвестной девушки и Джо не спешит признаваться, что когда-то они были любовниками. Сначала кажется, что женщина умерла от несчастного случая, но полицейские выясняют, что она была убита. Тильда в этой работе сумела совместить в одной роли страстную развратницу, примерную мать и даже успела побыть капитаном баржи.

"Сквозь снег", 2013

Постапокалиптический фильм, где все человечество живет в одном движущемся поезде. Тильда сыграла жесткого министра Мэйсон. Она следит за порядком и лично принимает участие в наказании бунтовщиков. Считает, что пассажиры в хвосте платят за священную доброту мистера Уилфорда жестоким хулиганством.

"Суспирия", 2018

Суинтон исполнила в фильме сразу три роли. Молодая американская балерина Сьюзи Бэннион (Дакота Джонсон) приезжает в Берлин в разгар Немецкой осени, чтобы обучаться танцевальному мастерству в известной балетной школе Tanz. Её прибытие совпадает с внезапным исчезновением другой ученицы, Патришии Хингл (Хлоя Грейс Морец), и последним, кто её видел, оказывается психиатр Джозеф Клемперер. В школе творится какая-то чертовщина и вскоре девушка с ужасом это понимает.

Напомним, Тильда Суинтон ранее стала гостьей открытия выставки режисера Уэса Андерсона "Мумия Шпицмауса в гробу и другие сокровища" в Вене.

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