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День святого Николая: куда пойти с детьми в Киеве

Афиша мероприятий в Киеве на День святого Николая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:13
Куда пойти с детьми на День Святого Николая
Куда пойти с детьми на День Святого Николая
Фото: Depositphotos

19 декабря в Украине ежегодно отмечается День святого Николая. Этот праздник всегда с нетерпением ждут дети и даже взрослые, ведь традиционно святой Николай оставляет под подушкой небольшие презенты для каждого. Сегодня.Lifestyle уже рассказывали об истории и традициях праздника Николая Чудотворца, а теперь хотим ознакомить с афишей мероприятий в Киеве в этот день. Это прекрасный повод провести время всей семьей. К тому же именно завтра, 19 декабря, на Софийской площади состоится зажжение главной новогодней елки страны.

В Ужгороде состоится забег святых Николаев – видео:

В Киеве уже открылись резиденции святого Николая и рождественские ярмарки. Вот где можно их найти:

  • Национальный Киево-Печерский историко-культурный заповедник

В Киеве на территории Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника 1 декабря торжественно открылась резиденция Святого Николая, которая занимает два яруса колокольни. Здесь расположены кабинет Святого Николая и экспозиция Музея истории резиденции Святого Николая.

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Для всех желающих двери резиденции будут открыты до 29 декабря 2019 года. Здесь можна написать письмо Святому Николаю или побывать на волшебных мастер-классах.

Отметим, что впервые резиденция представлена в волшебных зимних узорах самчиковской росписи и фантастических красках калейдоскопа искусства лоскутного шитья.

  • парк им. Тараса Шевченко

Офис святого Николая работает с 15 декабря.Здесь можно принять участие в квесте по городу чудес в сопровождении эльфов, пообщаться и сделать фотосессию со святым Николаем, посетить мастер-класс "Новогодний пряник", угоститься фруктовым чаем. Каждый ребенок сможет забрать с собой пряник, который он украсит своими руками.

  • парк "Мамаева слобода"

В резиденции святого Николая в Мамаевой слободе можно оставить письма с пожеланиями , а также лично пообщаться со святым Николаем в традиционной надднепрянской хате. Кроме того, Николай Чудотворец вместе с детьми испечет в печи традиционные пряники – "николайчики".

Напомним, ранее мы рассказывали, что подарить на День святого Николая ребенку. Также писали, куда пойти на Новый год 2020 с детьми в Киеве.

Все подробности в спецтеме Новый год 2020

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