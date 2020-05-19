День Вышиванки-2020: празднование во время карантина

В этом году национальный праздник состоится в новых для украинцев условиях

Ежегодно в третий четверг мая Украина отмечает один из самых красивых и нарядных праздников – День вышиванки. В 2020 году этот особенный день выпадает на 21 мая.

Карантинные ограничения внесли свои коррективы в традиционное празднование дня и День вышиванки в 2020 году пройдет не так, как обычно.

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Изначально он зародился как инициатива студентки Черновицкого национального университета им.Юрия Федьковича Леси Воронюк и вскоре стал любимым праздником украинцев. Празднование Дня вышиванки распространилось и на другие страны. В этот день проводятся парады, марши, показы и конкурсы на лучшее фото в вышиванке.

День вышиванки-2020: как пройдет праздник

21 мая в День вышиванки массовых мероприятий не будет из-за эпидемии коронавируса.

Ко Всемирному Дню вышиванки новости "Сегодня" и телеканал "Украина" совместно с украинскими дизайнерами организовали артпроект ВышиванкаDAY. В условиях карантина проект состоится в формате онлайн, и каждый может увидеть его на диджитал-площадках телеканала "Украина" и "Сегодня".

Совместно с украинскими дизайнерами Оксаной Караванской, Юлией Магдич, Оксаной Полонец, Роксоланой Богуцкой и брендом ETNODIM коллажистка Дарья Коваль объединила украинские традиции и современность в образах известных украинских артистов, телеведущих и мировых звезд.

Ирина Билык в вышиванке Фото: пресс-служба

Героями стильных коллажей стали Лилия Ребрик, Алексей Суханов, Ирина Билык, Анатолий Анатолич, Елена Кот, Савик Шустер, Билли Айлиш, Ольга Грицык, Григорий Герман, Алена Винницкая, Дарья Петрожицкая, Злата Огневич, Тимур Мирошниченко, Меган Маркл, Дженнифер Лопес, Кейт Миддлтон и другие знаменитости.

Анатолий Анатолич в проекте ВышиванкаDAY Фото: пресс-служба

На своей официальной странице в Facebook одна из основательниц праздника Дня вышиванки Леся Воронюк предложила каждому украинцу, где бы он не находился, надеть вышиванку и сделать красивые фотографии в наряде.

"В этом году наши инструкции на День вышиванки просты: просим с вечера подготовить вышиванку, утром проснуться в хорошем настроении, заварить свой любимый утренний напиток, одеть вышиванку, сделать красивые фото и выложить их в соцсети с надписью #деньвишиванки2020 или #деньвишиванкиденьродоводу".

Ранее мы делились подборкой актуальных образов ко Дню вышиванки, чтобы вы могли насладиться праздником и создать стильные наряды.

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