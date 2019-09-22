Дэнни Трехо в Киеве: актер рассказал о поцелуях с Джессикой Альбой и показал легендарное тату
Актер прилетел на фестиваль Comic Con Ukraine 2019
Легендарный голливудский актер, бэдбой во многих боевиках Дэнни Трехо, опубликовавший фото из Киева, посетил Comic Con Ukraine 2019.
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Во время выступления на фестивале в субботу, 21 сентября, звезда кино рассказал о том, почему он играет плохих парней, как ему работалось с Робертом Родригесом и о поцелуях с Джессикой Альбой.
Зрители просто засыпали актера вопросами о его творчестве, любимых фильмах и сотрудничестве с другими актерами и режиссерами.
На вопрос о том, будет ли снят фильм "Мачете убивает в космосе" Дэнни Трехо ответил просто – он позвонил режиссеру Роберту Родригесу и рассказал о том, что сейчас в Украине и поклонники интересуются продолжением картины.
Но не только это интересовало присутствующих. Кто-то спросил, каково это, целоваться с Джессикой Альбой (Дэнни Трехо играл с Альбой в фильме "Мачете"). Актер засмеялся и сказал, что она профессиональная актриса, но у них было несколько дублей – шесть или восемь. Ведущий хотел уточнить, возможно, дубли были плохими – или поцелуи? "Нет, дубли были хорошие, это я делал их плохими", – отметил Трехо.
В конце выступления Дэнни Трехо показал свою легендарную татуировку на груди. Женщина в сомбреро - это тюремная татуировка на груди у Дэнни Трехо.
Напомним, Дэнни Трехо спас жизнь мальчику, который попал в страшное ДТП.
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