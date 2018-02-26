Дети воссоздали кадры из фильмов-номинантов на "Оскар": невероятные фото

Вчера, 13:28

Такой необычный фотопроект семья из Чикаго проводит уже восьмой год подряд


Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Фото: by Maggie Storino/DontCallMeOscar.com

Необычный фотопроект уже восьмой год проводит семейство Сторино из Чикаго. Проект называется "Do not Call Me Oscar", в которых маленькие дети воспроизводят популярные сцены из номинированных на премию "Оскар" фильмов, пишут в Vanity Fair.

В этом году девочки София (7 лет), Сейди (5 лет) и Слоуэн (2 года) стали героями новых кадров из сцен фильмов, которые номинированы на "Оскар". Они воссоздали игру Мерил Стрип, Тома Хэнкса и Фрэнсис МакДорманд из "Секретного досье", главную сцену в бассейне из фильма "Форма воды", Уинстона Черчилля из "Темных времен" и другие.

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"Раньше было сложнее найти кадры, где были бы ведущие женские роли. В этом году все по-другому. Будущее за женщинами, что касается и фильмов тоже. В 2018 году очень много сильных актрис, которых могли скопировать мои девочки, от Сирши Ронан и Салли Хокинс до Фрэнсис МакДорманд и Мерил Стрип. Мне также очень понравилось, что в режиссерском кресле оказалась Грета Гервиг", — рассказала Мэгги Сторино, мать детей и арт-директор проекта.

Отметим, что в номинации "Лучший фильм года" на премию "Оскар" претендуют такие фильмы:

• "Назови меня своим именем" (режиссер Лука Гуаданьино)
• "Темные времена" (режиссер Джо Райт)
• "Дюнкерк" (режиссер Кристофер Нолан)
• "Западня" (режиссер Джордан Пил)
• "Леди Бёрд" (режиссер Грета Гервиг)
• "Призрачная нить" (режиссер Пол Томас Андерсон)
• "Секретное досье" (режиссер Стивен Спилберг)
• "Форма воды" (режиссер Гильермо дель Торо)
• "Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури" (режиссер Мартин МакДонах).

Напомним, были объявлены актеры, которые будут вручать "Оскар". Теперь стали известны еще некоторые организационные подробности. Теперь к уже объявленному списку добавились еще некоторые имена.
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