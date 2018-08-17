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Детские травмы, Ямайка и королева Марго: что почитать на выходных

Мы расскажем о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:12
Книги на выходные. Фото: pixabay
Книги на выходные. Фото: pixabay

Гіліян Флінн, "Гострі предмети" (КМ Букс)

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История не самая легкая. Но, по мнению большинства читателей Флинн, гораздо более впечатляющая, чем ее "Исчезнувшая", по которой в 2014 году снял одноименный фильм Дэвид Финчер. В одном глухом американском городишке, где с виду все красиво и все друг друга знают, начинают пропадать девочки. Со временем становится понятно, что в окрестностях завелся настоящий маньяк, творящий со своими жертвами ужасающие вещи.

Редакция одной из газет Чикаго отправляет освещать событие свою сотрудницу Камиллу Паркер. И вовсе не потому, что она хороший журналист – как раз наоборот. А по той простой причине, что она сама выросла в тех краях и может изучить ситуацию "изнутри". Однако после возвращения в родной город, где живут мать, отчим и сводная сестра, с которой она долго не общалась, на Камиллу обрушивается шквал воспоминаний и страхов, пережитых в детстве. История эта легла в основу одноименного сериала НВО, главная роль в котором досталась Эми Адамс. И его тоже стоит посмотреть.

Сьюзен Гінтон, "Аутсайдери" (Vivat)

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В предисловии к этой книге сказано, что она "о подростках и для подростков". Однако читать ее нужно в первую очередь взрослым, чтобы быть в курсе происходящего за дверью собственной квартиры, внимательнее присматриваться к живущим рядом детям – своим или чужим – и, если понадобится, вмешаться в их дела, чтобы не дошло до беды. Действия книги разворачиваются в середине 60-х в одном из многочисленных городков Америки. Власть в нем никак не могут поделить две банды – богатых мальчиков и парней из простых и бедных семей. Первые – эгоистичны, жестоки и считают себя хозяевами жизни. Вторые – не так уж и плохи, как о них думают, и в свои 14 или 16 немало повидали вовсе не из-за собственной прихоти.

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Но эти два параллельных мира никогда не смогут понять друг друга и им снова и снова приходится устраивать разборки. И одна из таких стычек заставит некоторых о многом задуматься. Хотя уже и может быть поздно.

Книга эта вошла в список "100 запрещенных книг XX века" в Америке и в некоторых штатах запрещена до сих пор. Однако это не помешало Френсису Форду Копполе экранизировать ее в далеком 1983 году. И посмотреть фильм стоит ради юных Патрика Суэйзи, Тома Круза, Си Томаса Хауэлла и Мэтта Диллона, которым именно он открыл дорогу в большое кино.

Марлон Джеймс, "Коротка історія семи вбивств" (ВСЛ)

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Если вам ничего не известно о Ямайке, вот хороший повод расширить свои знания, с головой окунувшись в ее культуру, неотъемлемой частью которой является регги, наркотики, секс и насилие. В основу немаленькой истории (каких-нибудь 900 страниц), получившей Букеровскую премию, легло реальное покушение на Боба Марли, случившееся в конце 70-х.

Родная страна музыканта стояла практически на пороге гражданской войны. В связи с чем он решил провести концерт, призванный хотя бы слегка разрядить обстановку. Но прямо к нему в дом ворвалась группа вооруженных людей, буквально изрешетившая все вокруг и ранившая самого Марли. Вокруг этого события и построен сюжет, показанный с точки зрения сразу нескольких персонажей. 

Марина Гримич, "Ажнабія на червоній машині" (Нора-Друк)

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Странным словом "ажнабия" в Ливане называют иностранок. Главные героини книжки – наши соотечественницы, украинки Павлина и Вера. Одна состоит замужем за суннитом, вторая является женой шиита. И вот как-то раз последняя куда-то исчезает. А ее друзья отправляются на ее поиски на красной машине, на которой исколесят всю страну и будто бы сами очутятся в средневековых арабских сказках о "Тысяче и одной ночи". Автор этой книги сейчас живет в Бейруте. Помимо писательской деятельности она также увлекается наукой и является достаточно известным антропологом. А за одну из своих предыдущих книг была удостоена премии "Коронация слова".

Софі Перино, "Дочка Медічі" (Фабула)

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Если вы любите длинные исторические романы, эта книга создана специально для вас. Ее автор рассказывает читателю о том, кто же такая королева Марго. Как из простой девушки сформировалась женщина, чья личность вот уже которое столетие не дает людям покоя. На фоне религиозных войн, любовных битв и измен ей удалось пройти сложнейшие испытания и найти силы для того, чтобы вернуть то, что принадлежало ей по праву рождения и было отнято. Критики негласно называют этот роман "французской "Игрой престолов" и они в чем-то правы, ведь интриг и заговоров в "Дочке Медичи" будет не меньше, чем в суровых землях далекого Вестероса.

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Источник: "Сегодня"
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