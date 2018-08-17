Детские травмы, Ямайка и королева Марго: что почитать на выходных

Мы расскажем о книжных новинках, на которые стоит обратить внимание

Книги на выходные. Фото: pixabay

Гіліян Флінн, "Гострі предмети" (КМ Букс)

История не самая легкая. Но, по мнению большинства читателей Флинн, гораздо более впечатляющая, чем ее "Исчезнувшая", по которой в 2014 году снял одноименный фильм Дэвид Финчер. В одном глухом американском городишке, где с виду все красиво и все друг друга знают, начинают пропадать девочки. Со временем становится понятно, что в окрестностях завелся настоящий маньяк, творящий со своими жертвами ужасающие вещи.

Редакция одной из газет Чикаго отправляет освещать событие свою сотрудницу Камиллу Паркер. И вовсе не потому, что она хороший журналист – как раз наоборот. А по той простой причине, что она сама выросла в тех краях и может изучить ситуацию "изнутри". Однако после возвращения в родной город, где живут мать, отчим и сводная сестра, с которой она долго не общалась, на Камиллу обрушивается шквал воспоминаний и страхов, пережитых в детстве. История эта легла в основу одноименного сериала НВО, главная роль в котором досталась Эми Адамс. И его тоже стоит посмотреть.

Сьюзен Гінтон, "Аутсайдери" (Vivat)

В предисловии к этой книге сказано, что она "о подростках и для подростков". Однако читать ее нужно в первую очередь взрослым, чтобы быть в курсе происходящего за дверью собственной квартиры, внимательнее присматриваться к живущим рядом детям – своим или чужим – и, если понадобится, вмешаться в их дела, чтобы не дошло до беды. Действия книги разворачиваются в середине 60-х в одном из многочисленных городков Америки. Власть в нем никак не могут поделить две банды – богатых мальчиков и парней из простых и бедных семей. Первые – эгоистичны, жестоки и считают себя хозяевами жизни. Вторые – не так уж и плохи, как о них думают, и в свои 14 или 16 немало повидали вовсе не из-за собственной прихоти.

Но эти два параллельных мира никогда не смогут понять друг друга и им снова и снова приходится устраивать разборки. И одна из таких стычек заставит некоторых о многом задуматься. Хотя уже и может быть поздно.

Книга эта вошла в список "100 запрещенных книг XX века" в Америке и в некоторых штатах запрещена до сих пор. Однако это не помешало Френсису Форду Копполе экранизировать ее в далеком 1983 году. И посмотреть фильм стоит ради юных Патрика Суэйзи, Тома Круза, Си Томаса Хауэлла и Мэтта Диллона, которым именно он открыл дорогу в большое кино.

Марлон Джеймс, "Коротка історія семи вбивств" (ВСЛ)

Если вам ничего не известно о Ямайке, вот хороший повод расширить свои знания, с головой окунувшись в ее культуру, неотъемлемой частью которой является регги, наркотики, секс и насилие. В основу немаленькой истории (каких-нибудь 900 страниц), получившей Букеровскую премию, легло реальное покушение на Боба Марли, случившееся в конце 70-х.

Родная страна музыканта стояла практически на пороге гражданской войны. В связи с чем он решил провести концерт, призванный хотя бы слегка разрядить обстановку. Но прямо к нему в дом ворвалась группа вооруженных людей, буквально изрешетившая все вокруг и ранившая самого Марли. Вокруг этого события и построен сюжет, показанный с точки зрения сразу нескольких персонажей.

Марина Гримич, "Ажнабія на червоній машині" (Нора-Друк)

Странным словом "ажнабия" в Ливане называют иностранок. Главные героини книжки – наши соотечественницы, украинки Павлина и Вера. Одна состоит замужем за суннитом, вторая является женой шиита. И вот как-то раз последняя куда-то исчезает. А ее друзья отправляются на ее поиски на красной машине, на которой исколесят всю страну и будто бы сами очутятся в средневековых арабских сказках о "Тысяче и одной ночи". Автор этой книги сейчас живет в Бейруте. Помимо писательской деятельности она также увлекается наукой и является достаточно известным антропологом. А за одну из своих предыдущих книг была удостоена премии "Коронация слова".

Софі Перино, "Дочка Медічі" (Фабула)

Если вы любите длинные исторические романы, эта книга создана специально для вас. Ее автор рассказывает читателю о том, кто же такая королева Марго. Как из простой девушки сформировалась женщина, чья личность вот уже которое столетие не дает людям покоя. На фоне религиозных войн, любовных битв и измен ей удалось пройти сложнейшие испытания и найти силы для того, чтобы вернуть то, что принадлежало ей по праву рождения и было отнято. Критики негласно называют этот роман "французской "Игрой престолов" и они в чем-то правы, ведь интриг и заговоров в "Дочке Медичи" будет не меньше, чем в суровых землях далекого Вестероса.