Дэвид Линч получил свой первый почетный "Оскар"

Режиссер удостоился награды за вклад в кинематографическое искусство

Дэвид Линч Фото: Getty Images

Известный режиссер Дэвид Линч, который снимет документальный фильм об актрисе Кэтрин Коулсон, награжден почетной премией "Оскар". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте киноакадемии.

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Церемония награждения Американской академии кинематографических искусств и наук состоялась в ночь на 28 октября в Лос-Анджелесе. Главная же церемония награжения премии "Оскар" состоится в феврале 2020-го года.. В 2019 году почетный "Оскар", вручаемый за вклад в кинематографическое искусство и за выдающуюся службу киноакадемии, получил Дэвид Линч.

Режиссер пошутил, заявив членам жюри, что у них "очень интересный вкус". Также почетный "Оскар" присудили актеру Уэсу Стьюди, сценаристу и режиссеру Лине Вертмюллер и актрисе Джине Дэвис.

Напомним, о том, что Дэвиду Линчу присудили почетный "Оскар" стало известно в июне 2019 года, но церемония награждения прошла только сейчас. Отметим, что премия для режиссера стала далеко не первой – он является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, а также "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

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