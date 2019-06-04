Дэвид Линч впервые получит "Оскар" после трех номинаций: подробности

Режиссер получит награду за вклад в кинематограф

Дэвид Линч Фото: Getty Images

Известному кинорежиссеру Дэвиду Линчу, который посетил Киев, получит долгожданный "Оскар". Дело в том, что совет управляющих Американской академии киноискусств присудил режиссеру почетный "Оскар" и торжественная церемония вручения состоится в Лос-Анджелесе 27 октября, в развлекательном комплексе Hollywood and Highland Center. Об этом отмечается на сайте академии.

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Награды Дэвид Линч будет удостоен за вклад в кинематограф. Премия для режиссера станет далеко не первой – он является обладателем "Золотой пальмовой ветви" Каннского фестиваля, а также "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля.

Стоит отметить, что на счету режиссера Дэвида Линча 10 полнометражных фильмов, среди которых "Человек-слон", "Синий бархат", "Дикие сердцем". Кроме того, он является создателем легендарного сериала "Твин Пикс". А сейчас Дэвид Линч занимается спин-офф "Форсажа" – "Хоббс и Шоу".

Напомним, режиссеру Дэвиду Линчу телеканал Showtime готов предоставить площадку для четвертого сезона телесериала "Твин Пикс".

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