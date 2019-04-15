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Девочки "на разогреве", свист и укулеле: как прошел концерт LP в Киеве

Певица поразила многогранным голосом и развязным поведением на сцене

Алина Устиловская
Сегодня, 16:25
Концерт LP в Киеве. Фото: instagram.com/iamlpofficial
Концерт LP в Киеве.
Фото: instagram.com/iamlpofficial

Вечером 14 апреля во Дворце Спорта яблоку негде было упасть. Нет-нет, туда не перенесли дебаты Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На самом деле в столицу со своим концертом приехала легендарная и неординарная певица LP (Лаура Перголицци), о котором ранее Сегодня.Lifestyle уже анонсировали. 

Итак, концерт должен был начаться в 19.00, но уже за час до этого поклонники певицы большими змейками тянулись в очередях у входов. Не меньше было и внутри. "Эй, вам в партер? Тогда выходите, обойдите всех секьюрити и зайдите снова", "Что, у вас билет где-то на почте? Тогда где-то у входа и посмотрите концерт", "Если вы ждете кого-то, но у вас билет – то я не пропущу вашего товарища. Билет должен быть на руках", "Ой, а она шо, мужик?", "- А можно на сцену выйти к ней, цветы подарить, заселфиться? – Она шо, вам, памятник?" – примерно такие разговоры слышала я со всех сторон, пока попала на свое место во Дворце Спорта.

LP дала концерт в Киеве
LP дала концерт в Киеве
Фото: instagram.com/iamlpofficial

Внутри было не теплее, чем на улице....хотя нет – таки теплее. Любопытно, что на входах в задние висели перечни, что нельзя с собой заносить (еда, алкоголь, оружие, наркотики, животны и т.п.), но там и тут в зале я видела людей со стаканами пива, кофейком с коньячком, даже поп-корном! "Надо было бутербродик с колбаской взять с собой..." – подумала я и тут же прогнала эту мысль. Что за пошлость! Тут LP, а я о бутербродиках.

INSTAGRAM (@galinabogachenko)

Справедливости ради стоит сказать, что концерт  начался вовремя, но не певица его начала. Сначала выступали девочки Bloom Twins (британский дуэт сестер-блезняшек Анны и Софии Куприенко из Украины). Во время своего громкого "разогрева" они пожаловались, что в Украине плоховато с аппаратурой, немного потанцевали и освободили сцену для Лауры. Певица вышла к публике немного-немало в 20.15 и тут же "взорвала" зал своей музыкой.

LP
LP
Фото: instagram.com/iamlpofficial

Появилась LP в узких штанах, по-рэперски приспущенных с ягодиц, рубашке, черной жилетке и с укулеле. На сцене Лаура играла и на укулеле, и на гитаре, и на бубнах. Она даже свистела! По-хорошему дурачилась, даже уронила микрофон, из-за чего расхохоталась. Ей принесли на замену несколько микрофонов (хотя она и без них не переставала петь).

INSTAGRAM (@smiledcat)

Женщина исполнила свои знаменитые хиты: Recovery, The Power, Tightrope, Into The Wild и многие другие. А вот песней Lost On You она закрыла свое выступление. Сказать, что это было громко – это ничего не сказать. Это было запредельно громко, нереально круто и весело. Зал пел, танцевал на стульях (фан-зона пустилась в пляс еще до ее выхода), включал фонари на телефонах для пущего эффекта лирической композиции. Правда, подпортила впечатление от концерта просто нереальная очередь в туалет, в которою "зайцев" не пропускали и могли испепелить одними только взглядами. А так да, концерт запомнится и Киеву, и Лауре.

Напомним, ранее LP (Лаура Перголицци) рассказала "Сегодня" о том, что ей нужно для полного счастья, когда может выпить бокал вина в одиночестве и о том, как это — любить рок и писать для поп-артистов.

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Источник: Сегодня
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