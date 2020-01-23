"Девушка в лабиринте": в украинский прокат вышел мистический фильм-детектив

В кинокартине снялся двукратный обладатель премии "Оскар" за лучшую мужскую роль

Кадр из фильма "Девушка в лабиринте" Фото: planetakino

23 января в украинский прокат выходит фильм Донато Карризи "Девушка в лабиринте" (2019), который режиссер снял по собственному одноименному триллеру. Главные роли в детективе сыграли Дастин Хоффман, Тони Сервилло, Виничио Маркиони, Орландо Синк и Филиппо Дини.

По сюжету, пятнадцать лет назад школьницу Саманту Андретти похитил неизвестный в костюме кролика. Девушку нашли на болоте со сломанной ногой, и теперь она лежит на больничной койке и ничего не помнит. В комнате нет окон – только одно большое зеркало на стене, в котором она не видит своего отражения.

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Вместе с Самантой находится доктор Грин – криминальный психолог. Он объясняет потерпевшей, что ее похитили и держали в заключении, но ей как-то удалось сбежать. Чтобы поймать похитителя, Грину нужно "проникнуть" в разум Саманты.

"Девушка в лабиринте" – это вторая работа Донато Карризи. В 2017 году вышел его дебютный фильм "Девушка в тумане". Главные роли в картине исполнили итальянцы, за исключением Дастина Хоффмана, двукратного обладателя премии "Оскар" за лучшую мужскую роль. Основные съемки проходили в Риме. Продолжительность киноленты – 130 минут.

Донато Карризи – знаменитый итальянский писатель, сценарист, драматург, журналист и режиссер.

Напомним, в украинский прокат недавно вышли долгожданные украинские ленты – экранизация романа "Феликс Австрия" Софии Андрухович "Преданная" ("Віддана"), режиссерский полнометражный дебют Антонио Лукича "Мои мысли тихие" ("Мої думки тихі"), а также комедия "Кто тебе доктор?".

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