Дейенерис уже не та! Появился трейлер фильма "Прошлое Рождество" с Эмилией Кларк

Актриса играет работницу рождественской лавки – эльфа

Кадр из фильма "Прошлое Рождество" Фото: YouTube

Готовиться к Рождеству нужно с лета. Поэтому киностудия Universal Pictures выпустила свой дебютный трейлер фильма "Прошлое Рождество" режиссера Пола Фига. Главную роль в картине исполняет Эмилия Кларк, которая в сое время отказалась от роли в фильме "50 оттенков серого".

Смотрите видео, как Эмилия Кларк отпраздновала день рождения:

Ролик был опубликован на YouTube-канале студии Universal Pictures. В фильме актриса предстает в образе работницы рождественской лавки.

По сюжету, девушка по имени Кейт, которая работает "эльфом" в магазине, бегает по Лондону и принимает множество плохих решений. Однажды в ее жизни появляется молодой человек по имени Том. Он кажется героине слишком хорошим, и она ему не верит. Однако обстоятельства складываются так, что у пары складываются отношения.

Помимо Эмилии Кларк в ленте также снялись Эмма Томпсон, Мишель Йео и Генри Голдинг. Фильм выйдет в прокат 8 ноября этого года.

Напомним, актриса Эмилия Кларк ранее призналась, что судьба ее героини довела ее до слез и натертых стоп! Эмилия отметила, что перечитывала сцену со смертью Дейнерис Таргариен семь раз, потому что просто не могла этого осознать.

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