Диджей Avicii посмертно награжден на MTV Video Music Awards

Клип диджея стал лучшим танцевальным видео года по версии премии MTV Video Music Awards – 2018

Avicii. Фото: Getty

В Нью-Йорке 20 августа состоялась ежегодная церемония вручения престижной музыкальной премии MTV Video Music Awards. Мы ранее называли всех победителей. Однако, хотелось бы вспомнить еще об одной награде.

Клип шведского диджея Avicii на песню Lonely Together, записанную вместе с певицей Ритой Орой, стал лучшим танцевальным видео года по версии премии MTV Video Music Awards – 2018. Отметим, что клип получил номинацию в категории "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший танцевальный клип".

Над производством видеоролика, который вышел в сентябре прошлого года, работала украинская студия Kiev Postproduction. Съемки клипа проходили в Киеве, часть сцен снимали на Дарнице, среди локаций есть также Рыбальский мост. Главными героями клипа стали украинский музыкант и экс-барабанщик проектов Alloise и Dvoe Артем Угодников и его жена Алина.

Напомним, в пятницу, 20 апреля, в Омане в возрасте 28 лет умер шведский диджей Тим Берглинг, известный под сценическим именем Avicii (Авичи). Полиция Омана исключила версию о насильственной смерти шведского диджея.