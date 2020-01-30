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"Дикі танці": alyona alyona стала персонажем игры GTA в новом клипе

Певица вновь удивила новой видеоработой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
alyona alyona
alyona alyona
Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская певица alyona alyona представила очередную взрывную премьеру – клип на песню "Дикі танці" с EP "В хаті МА". Кстати, alyona alyona попала в ТОП-50 новых исполнителей 2020 года по версии британского издания The Guardian.

Ранее исполнительница покорила своими фотографиями в купальнике, подробности:

В новом ролике артистка предстала в роли персонажа культовой игры Grand Theft Auto (GTA) и рассекала на желтых Жигулях по пустующим трассам спальных районов. Хаотично застроенные панельные дома, лужи во вмятинах асфальта, обязательный билборд "С днем рождения", продуктовый ларек с пивом и мороженым, киоск "Ремонт обуви" и спортивного вида молодежь на ступеньках — эти родные сердцу локации не спутать ни с чем.

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Автором идеи и режиссером ролика стала Анна Велосипедова, известная по работе с Brunettes Shoot Blondes, MamaRika, INAIA, The Elephants и многими другими украинскими артистами.

Напомним, ранее alyona alyona выпустила в YouTube новый ролик на песню "Мамин суп".

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