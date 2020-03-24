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Смотрите на OLL.TV

Дикий Запад, боги и Брэдбери: приключенческие фильмы о смелых и бесстрашных

Свежая подборка для вашего карантина

Инна Петрова
Сегодня, 14:51

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает делиться фильмами для вашего карантина, которые можно посмотреть дома онлайн. Ранее мы рассказывали о сериалах с интригующим сюжетом, а в новой подборке вас ждут египетские боги, мумии, побег их тюрьмы и многое другое.

Захватывающие сюжеты фильмов о приключениях позволяют отвлечься от насущных дел и с головой окунуться в фантастический мир с бесстрашными героями и удивительными злодеями. Смотрите ТОП-5 приключенческих фильмов на OLL.TV.

Что посмотреть дома
Что посмотреть дома
Фото: Скриншот из видео

"Необычайные приключения Адель"

  • Франция, США, 2010

Сюжет: 1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель Блан-Сек готова пойти на все ради достижения цели, даже если для этого ей предстоит отправиться в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и размеров. А в это время Париж охвачен паникой: каким-то невероятным образом в музее естествознания из яйца птеродактиля, возраст которого насчитывает 136 миллионов лет, вылупливается детеныш и начинает терроризировать жителей города.

"Боги Египта"

  • США, 2016

Сюжет: некогда мирное и процветающее египетское царство погружается в хаос: беспощадный бог тьмы Сет убивает своего брата Осириса и узурпирует трон. Вызов ему неожиданно бросает простой смертный, находчивый молодой вор. Чтобы вернуть к жизни свою прекрасную возлюбленную, ему приходится заручиться поддержкой могущественного и мстительного бога Гора.

"451 градус по Фаренгейту"

  • США, 2018

Сюжет: миром будущего правит цензура, история переписывается, книги безжалостно сжигаются, а интерес к ним преследуется по закону. После встречи с юной Клариссой Гай Монтэг начинает подвергать сомнению все происходящее, противостоя своему жесткому наставнику брандмейстеру Битти. Новая экранизация знаменитой антиутопии Рэя Брэдбери с Майклом Б. Джорданом и Майклом Шенноном в главных ролях.

"План побега"

  • США, 2013

Сюжет: Рэя Бреслина, суперспеца по системам безопасности, подставляют и сажают в супертюрьму, откуда еще никто не сбегал. А все потому, что в свое время именно Бреслин настраивал местную систему безопасности. Нашему герою всего лишь надо перехитрить самого себя, чтобы покинуть стены негостеприимного пристанища. А уже там, за пределами тюрьмы, он примется за поиски того, который устроил все это.

"Дедвуд"

  • США, 2019

Сюжет: выдающийся телевестерн "Дедвуд", закрытый после третьего сезона, возвращается в полнометражной версии. Новые времена диктуют свои правила, и в гонке за неизбежными изменениями возродится былое соперничество.

Ранее мы писали о выставках и спектаклях, которые можно посмотреть онлайн, а также публиковали список фильмов для всей семьи.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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