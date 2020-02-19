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Disney экранизирует очередной мультфильм

Студия снимет фильм "Рапунцель: Запутанная история"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:27
Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история".
Кадр из мультфильма "Рапунцель: Запутанная история".
Фото: YouTube

Киностудия Disney, которая намерена оживить в фильмах многие мультипликационные ленты, например "Бэмби", планирует экранизировать знаменитый мультфильм "Рапунцель: Запутанная история". Эту информацию подтвердили в самой студии, подчеркнув, что проект находится на ранней стадии разработки, пишет Screen Rant.

Смотрите также, как создаются мультфильмы:

Уже даже известно, что сценарий картины напишет Эшли Пауэлл – сценарист фильма "Щелкунчик и четыре королевства" (обзор фильма можно почитать здесь).

Издание отмечает, что не обладает информацией, повторит ли полностью лента анимационную картину 2010 года, или же создатели будут придерживаться оригинального сюжета сказки братьев Гримм.

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Актерский состав также пока неизвестен.

Напомним, что студия Disney также займется ремейком "Инспектора Гаджета". Фильм, основанный на популярном мультсериале 80-х, снимут создатели "Аладдина" – Джонатан Эйрих и Дэн Лин.

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