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Disney готовит киноадаптацию мультфильма "Мулан"

Исполнительница главной роли призналась, что проект станет самым дорогим для кинокомпании

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:57
"Мулан"
"Мулан"
Фото: YouTube

Кинокомпания Disney, похоже, готовится все свои мультипликационные проекты превратить в киноадаптацию. Скоро на экранах появятся "Аладдин" и "Король лев". Теперь же стало известно, что в 2020 году зрители увидят киноверсию анимации "Мулан", пишет Screenrant. Кстати, фильм уже значится в графике выхода будущих фильмов кинокомпании.

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Мультфильм рассказывает о китайской девушке Мулан, которая отправилась в армию вместо отца. Идея ремейка появилась у студии еще в 2010 году, но только в 2015-м проект начал развиваться.

Уже даже известно, кого взяли на ключевые роли. Главная роль досталась Гун Ли, остальные роли сыграют китайские актеры. Режиссером стала Ники Каро, снявшая картину "Жена смотрителя зоопарка".

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По словам исполнительницы главной роли Гун Ли, Disney готов потратить на экранизацию 300 миллионов долларов. Однако, компания пока никак не отреагировала на ее слова.

Напомним, недавно журнал Entertainment Weekly опубликовал новые кадры ремейка мультфильма "Король Лев". 

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Источник: Сегодня
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