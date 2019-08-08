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Disney переснимет легендарные комедии "Один дома" и "Ночь в музее"

У кинокомпании большие планы на перезагрузки культовых фильмов и мультфильмов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:25
Кадр из фильма "Один дома"
Кадр из фильма "Один дома"
Фото: YouTube

Кинокомпания Disney, которая снимет полнометражную картину "Чип и Дейл спешат на помощь", намерена переснять культовые фильмы киностудии 21st Century Fox. Речь идет о картинах "Один дома" и "Ночь в музее". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

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Стоит отметить, что издание ссылается на главу The Walt Disney Company Роберта Айгера. Ожидается, что фильмы станут частью нового стримингового сервиса Disney+, который должны запустить будущей осенью.

Помимо двух указанных лент, компания переснимет также "Оптом дешевле", "Дневник слабака" и другие.

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"Мы будем использовать известные тайтлы из библиотеки студии Fox для того, чтобы сделать контент на наших стриминговых платформах более насыщенным и разнообразным", – рассказал Айгер.

Отметим, что ранее сообщалось, что студии Fox и Disney начали разработку перезапуска культовой комедии 90-ых. Сценаристами выступят Мики Дэй и Стритер Сейделл, а сыграет в картине Мелисса МакКартни.

Напомним, Disney готовит киноверсию анимации "Мулан" и уже есть первый трейлер.

Любителям украинских проектов напоминаем, что в сентябре на телеканале НЛО TV – выходит новый сезон шоу экспериментов "Оттак мастак".

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Источник: Сегодня
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