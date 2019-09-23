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Disney перезапустит "Крепкого орешка": кто сыграет Джона Маклейна

В новом фильме главную роль исполнит молодой актер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Кадр из фильма "Крепкий орешек"
Фото: YouTube

Студия Disney, которая готовит много ремейков известных фильмов, после приобретения Fox решил переделать не только классические сказочные сюжеты, но и кино других жанров. Как раз на очереди – "Крепкий орешек", сообщает We Got This Covered.

Отметим, что 31 год назад состоялась премьера фильма "Крепкий орешек":

По слухам, уже даже есть претендент на роль Джона МакЛейн. В перезапуске главного героя может исполнить Дилан О’Брайен ("Бегущий в лабиринте", "Волчонок").

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Официально о кастинге объявлено не было. Фильм окажется приквелом, чье действие, предположительно, произойдет до начала первого фильма. Главным героем станет молодой Джон МакЛейн (Брюс Уиллис в оригинальной франшизе – ред).

Напомним, ранее стали известны подробности шестого фильма легендарной серии "Крепкий орешек". Фильм получил официальное название – "МакКлейн" (McClane) – по фамилии главного героя. Сроки выхода фильма еще не указаны, нет также и особых сценарных подробностей.

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