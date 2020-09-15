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Disney впервые отреагировали на скандал вокруг фильма "Мулан": чем вызван бойкот ремейка

Сегодня, 15:16

Представитель Disney отметила, что "волнения" в Китае создали много проблем для фильма

В преддверии премьеры долгожданного фильма Disney "Мулан", выход которого неоднократно переносился из-за пандемии, в Сети разразился настоящий скандал. Активисты призвали бойкотировать ремейк одноименного мультфильма после того, как исполнительница главной роли Лю Ифэй поддержала полицию Гонконга, которая напала на протестующих.

Представители Disney долгое время хранили молчание и теперь финансовый директор компании Кристин МакКарти прокомментировала скандал. Об этом сообщает Deadline.

Кадр из фильма "Мулан"
Кадр из фильма "Мулан"
Фото: themoviedb.org

Кристин МакКарти признала, что призыв к бойкоту фильма "Мулан" вызвал немало проблем и отразится на финансовых последствиях компании, которая вложила в производство 200 миллионов долларов и ориентировалась на высокий бокс-офис именно в Китае.

Также Кристин МакКарти отреагировала на критику того, что в фильме была выражена благодарность региональному комитету Коммунистической партии Китая в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе и бюро госбезопасности в городе Турфан. Дело в том, что именно в Синьцзян-Уйгурском автономном регионе, где проходили съемки, тысячи мусульман-уйгуров насильно содержатся в лагерях. Пользователи Сети посчитали, что таким образом Disney поддерживает политику местных властей. На что Кристин МакКарти ответила:

"На самом деле "Мулан" был почти полностью снят в Новой Зеландии. Мы стремились точно передать уникальный ландшафт и географию Китая той эпохи, поэтому мы снимали в 20 различных локациях Китая. Общеизвестно, что для того, чтобы снимать в Китае, нужно получить разрешение. Это разрешение исходит от центрального правительства. Мы упоминали в титрах фильма национальные и местные органы власти, которые дали разрешение на съемку. Поэтому, в титрах мы отметили как Китай, так и Новую Зеландию. Я бы просто оставила это как есть, но это создало для нас много проблем".

Опубликован первый тизер фильма "Мулан" от Disney
Опубликован первый тизер фильма "Мулан" от Disney
Фото: YouTube

Однако это не все причины, по которым "Мулан" вызвал громкие обсуждения в Сети и СМИ. Внимание общественности было приковано к фильму еще во время его съемок, которые проходили в провинции Синьцзян, где жители митинговали против притеснения уйгуров и закрытия лагерей. Съемки фильма прошли по плану, поскольку полиция применила силовые разгоны.

Уже этот факт насторожил киноманов и журналистов, а после того, как Лю Ифэй выступила в поддержку полиции Гонконга, которая разгоняла масштабные протесты на улицах города, фильм оказался в центре резонансного скандала.

Как отмечает финансовый директор Disney, пока сложно предположить, как эта ситуация скажется на кассовых сборах фильма.

Напомним, что "Мулан" вышел в украинский прокат на прошлой неделе. О премьерах новых фильмов, которые можно посмотреть в кинотеатрах, мы рассказывали ранее.

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