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Disney выпустит предысторию к фильму "Красавица и чудовище"

Мини-сериал будет снят в жанре мюзикл

Инна Петрова
Сегодня, 14:32

Студия Disney, которая несет убытки от коронавируса, снимет мини-сериал по мотивам фильма "Красавица и чудовище". Ожидается, что приквел будет состоять из шести серий в жанре мюзикл.

Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Кадр из фильма "Красавица и чудовище"
Фото: YouTube

Так, сериал "Красавица и чудовище" окунет зрителей в события, произошедшие задолго до момента развития основного сюжета.

К своим ролям в проекте вернутся Люк Эванс (Гастон) и Джош Гад (ЛеФу). Возможно, к ним присоединятся Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, исполнившие роли Красавицы и Чудовища в оригинальном фильме.

Джош Гэд также выступит соавтором сценария, продюсером и шоураннером сериала.

Официального названия у проекта пока нет, известно, что он будет выпущен на стриминговом канале Disney+.

Какие мультфильмы были популярны в 90-х, смотрите в сюжете:

Ранее был представлен общий трейлер сериалов "Сокол и Зимний Солдат", "Ванда/Вижен" и "Локи".

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