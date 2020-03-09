Disney выпустит предысторию к фильму "Красавица и чудовище"
Мини-сериал будет снят в жанре мюзикл
Студия Disney, которая несет убытки от коронавируса, снимет мини-сериал по мотивам фильма "Красавица и чудовище". Ожидается, что приквел будет состоять из шести серий в жанре мюзикл.
Так, сериал "Красавица и чудовище" окунет зрителей в события, произошедшие задолго до момента развития основного сюжета.
К своим ролям в проекте вернутся Люк Эванс (Гастон) и Джош Гад (ЛеФу). Возможно, к ним присоединятся Эмма Уотсон и Дэн Стивенс, исполнившие роли Красавицы и Чудовища в оригинальном фильме.
Джош Гэд также выступит соавтором сценария, продюсером и шоураннером сериала.
Официального названия у проекта пока нет, известно, что он будет выпущен на стриминговом канале Disney+.
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