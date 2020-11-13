Для Netflix. Арнольд Шварценеггер впервые сыграет в шпионском сериале

Первая главная роль актера на телевидении

73-летний Арнольд Шварценеггер готовит для зрителей новый проект. После перенесенной операции на сердце, Шварценеггер вновь вернулся к съемкам и уже подписал контракт с Netflix.

Как сообщает Deadline, звезда "Терминатора", снимется в шпионском сериале, который расскажет о приключениях отца и его дочери.

Арнольд Шварценеггер снимется в сериале Netflix Фото: instagram/schwarzenegger

Шоураннером сериала выступает Ник Сантора, который работал над такими известными всем проектами, как "Клан Сопрано", "Закон и порядок" и "Обмани меня".

Официального названия у сериала пока нет, но уже известно, что вместе с Арнольдом Шварценеггером сыграет Моника Барбаро ("Правосудия Чикаго", "Хороший коп", "Лучший стрелок 2").

Моника Барбаро снимется в сериале с Арнольдом Шварценеггером Фото: instagram.com/monicabarbaro

Арнольд Шварценеггер также выступит исполнительным продюсером безымянного сериала, который обещает быть масштабным.

Ранее Netflix показал новых персонажей второго сезона "Ведьмака".

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