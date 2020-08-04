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Для семейного просмотра: фильмы, которые сделают ваш летний вечер уютным

Сегодня, 12:49

Киноленты, которые подарят вам отличное настроение

В мире больших скоростей особенно ценными являются моменты, когда семья собирается и наслаждается досугом после работы, учебы и других дел. Кино – это отличный повод провести несколько дополнительных часов, совместив просмотр и обсуждение фильма с детьми, любимыми супругами или же бабушкой с дедушкой.

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку семейных фильмов, среди которых вы найдете и добрые киноленты о подростках, и необычную историю о не по годам умном ребенке.

Также недавно мы рекомендовали ТОП-фильмов, которые идеально подойдут для просмотра с подругами, а также подборку крутых фильмов, в которых главные герои идут на невероятные авантюры.

Ловушка для привидения

  • Германия, Австрия, Ирландия, 2015

"Ловушка для привидения"
"Ловушка для привидения"
Фото: themoviedb.org

11-летний Том одинок. Но однажды он встречает в подвале дома милое привидение по имени Хьюго. Чтобы помочь этому созданию вернуться к себе домой, Том и охотница за привидениями Хэтти преодолеют множество препятствий и сразятся с древним Духом Льда, который грозит обратить в вечную мерзлоту их город.

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Гениальные младенцы

  • США, 1999

"Гениальные младенцы"
"Гениальные младенцы"
Фото: Скриншот из YouTube

Взрослые привыкли думать, что маленькие дети беспомощны и беззащитны, их нужно постоянно опекать. Но это не всегда так. Маленький мальчик по имени Слай, который умён и сообразителен не по годам, яркое тому подтверждение. К такому открытию пришла секретная корпорация "Бейбико". Однажды Слаю удаётся выбраться, обманув охрану и оказаться в большом городе…

Космос между нами

  • США, 2017

"Космос между нами"
"Космос между нами"
Фото: themoviedb.org

Межгалактическая история любви. 16-летний Гарднер родился и живёт на Марсе. Его мама умерла при родах во время экспедиции на Марс, но члены экипажа решили скрыть это от СМИ. Однажды он отправляется за Землю, чтобы разыскать там своего отца. Но больше всего он хочет встретиться с девушкой по имени Талса, с которой он познакомился в интернете. Но Гарднер – марсианин и гравитация для него опасна…

Восточный ветер

  • Германия, 2013

"Восточный ветер"
"Восточный ветер"
Фото: themoviedb.org

14-летняя Мика крайне не удачно закончила учебный год. Вместо поездки на море родители решили отправить ее на целое лето к бабушке на ферму, где разводят лошадей. По приезду Мика узнаёт, что раньше бабушка была наездницей. Мика, никогда не проявлявшая интерес к лошадям, после знакомства с неукротимым жеребцом Оствиндом быстро находит с ним общий язык. Но Оствинда из-за его характера скоро должны продать. Спасёт ли девушка своего нового друга?

У фильма также вышло продолжение в виде трех частей.

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Источник: filmstarts.de
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