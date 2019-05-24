Для теплых вечеров: ТОП-5 самых ожидаемых сериалов лета

Самые ожидаемые премьеры сериалов в нашей подборке

"Большая маленькая ложь 2" / Фото: instagram.com/_biglittlelies

Каждый из нас чувствует приближение лета. Именно летом выйдут долгожданные премьеры сериалов. Поэтому, предлагаем подборку самых ожидаемых сериалов лета 2019: от третьего сезона "Рассказа служанки" до новой "Большой маленькой лжи".

Сериальный бум в Украине: эксклюзив со съемочной площадки:

Дата выхода: 31 мая, Amazon Prime Video

Экранизация известного романа писателей Нила Геймана и Терри Пратчетта. В центре сюжета сериала – непроизошедший апокалипсис. Действие сериала разворачивается вокруг ангела Азирафеля (Майкл Шин) и демона Кроули (Дэвид Теннант), которые пытаются предотвратить конец света. Чтобы изменить ход истории, представители Рая и Ада объединяются и отслеживают Антихриста, чтобы остановить четверых всадников Апокалипсиса: Войну, Чуму, Голод и Смерть. Также в сериале сыграли Ник Офферман, Майкл Маккин, Анна Максвелл Мартин, Джон Хэмм, Сэм Тейлор Бак, Мирей Инос​, Лурдес Фаберес, Юсуф Гейтвуд, Брайан Кокс.

Дата выхода: 5 июня, Hulu

Сериал снят по мотивам одноименного романа Маргарет Этвуд, нова выходит на экраны. В третьем сезоне Джун в исполнении Элизабет Мосс возвращается в Галаад, чтобы возглавить протестное движение. Новый сезон будет длинным – нас ждет целых 13 серий. Сериал снимали в Торонто, а также в Вашингтоне.

"Большая маленькая ложь"

Дата выхода: 9 июня, Sky Atlantic

После "Игры престолов" – это еще одно долгожданное продолжение сериала, который заинтриговал весь мир. Мамочки (Николь Кидман, Риз Уизерспун и Шейлин Вудли) вновь столкнется с хорошо знакомыми проблемами, а изюминкой второго сезона станет появление звездной актрисы Мерил Стрип, которая играет маму Перри. Андреа Арнольд ("Грозовой перевал") поставила все семь серий. Дэвид И. Келли написал сценарий вместе с автором оригинальной книги Линн Мориарти.

"Очень странные дела"

Дата выхода: 4 июля, Netflix

После перерыва основатели сериала "Очень странные дела" подтвердили дату премьеры долгожданного третьего сезона. Основной актерский состав наряду с Милли Бобби Браун, Вайноной Райдер и Дэвидом Харбором пополнится новыми актерами, включая Майю Турман-Хоук. Известно, что действие в третьем сезоне будет происходить летом 1985 года.

"Четыре свадьбы и одни похороны"

Дата выхода: 31 июля, Hulu

Спустя 25 лет после того как вышла романтическая драма "Четыре свадьбы и одни похороны", лента снова возвращается на экраны с золотым составов во главе с Хью Грантом и Энди Макдауэлл в виде сериала. В сиквеле действие будут развиваться вокруг детей главных героев, которые за четверть века успели вырасти и, конечно же, новых свадеб.

Напомним, ранее мы составили список самых ожидаемых сериалов мая.

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