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Дмитрию Шурову – 38! Лучшие песни Pianoбоя

У артиста много композиций, которые стали хитами

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:01
Pianoбой
Pianoбой
Фото: instagram.com/dmitry_shurov

31 октября украинский исполнитель Дмитрий Шуров, который выступает под псевдонимом Pianoбой, празднует свой день рождения. Музыканту исполняется 38 лет! Совсем недавно Pianoбой и Alina Pash выпустили новый совместный клип, который тут же стал хитом. Подробности в сюжете:

А мы хотим в день рождения артиста вспомнить его самые знаковые композиции.

"Родина"

Как писал сам Дмитрий Шуров на своей странице в Facebook, эта песня "была написана летом 2012 года во время отдыха в Крыму с семьей и друзьями, когда все было хорошо и счастливо. Это песня о самом себе и своей внутренней свободе, о любви, о женщине, о земле, о родине, о профессии, о родителях и детях, о музыке, это песня в первую очередь о самоидентификации любого из нас, о верности и преданности самым святым для нас вещам".

"Кохання"

Песня увидела мир в 2015-м. О композиции так говорит сам исполнитель: "Кохання" – песня, адресованная не конкретному человеку, а любви как таковой. Любовь, как и музыку, сложно объяснить и почти невозможно контролировать. Она просто есть внутри и мы, прислушиваясь к ней, живем, пока она не находит отклик в другом человеке. Тогда она во много раз усиливается и создает чудо побеждать любое зло".

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"Шампанські очі"

В 2016-м в честь дня рождения Андрея Кузьменко, Pianoбой презентовал клип на песню группы "Скрябін" "Шампанські очі". В создании видео приняли участие более 100 поклонников Pianoбоя.

"Все, що тебе не вбиває"

Песня вышла в 2018 году. Дмитрий Шуров, Pianoбой, так описал композицию: "В эту песню я вложил сильные эмоции, связанные с многолетним поиском себя в мире. Как и остальные простые люди, я проходил через неприятие окружающими моего "я" и моей музыки, через подставы коллег и неверие друзей, через разочарование в себе и агрессию хейтеров".

"Перша леді"

Одна из последних композиций артиста. Музыкант успел выпустить клип совместно с финалисткой шоу "Х-фактор 6" Алиной Паш (Alina Pash).

Напомним, ранее Pianoбой в интервью "Сегодня" рассказал, как его жизнь изменило постоянное присутствие в телевизоре.

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