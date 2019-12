Добавляем в плейлист: в The Guardian назвали 20 лучших песен 2019 года

ТОП возглавила не Billie Eilish

Lil Nas X — Old Town Road Фото: YouTube

Британское издание The Guardian традиционно опубликовало список лучших песен 2019 года. В ТОП-20 вошли треки Билли Айлиш, Ланы Дель Рей и других исполнителей. К слову, вчера мы рассказывали о самых высокооплачиваемых исполнителях этого года.

О самых дорогих актерах 2019 года смотрите в сюжете:

Так, список The Guardian возглавили Lil Nas X с треком Old Town Road. По мнению редакции, именно эта композиция была самой популярной песней в уходящем году. Она продержалась на первом месте в американских чартах рекордные 19 недель.

Вторая и не менее почетная строчка ТОПа досталась Sharon Van Etten – Seventeen.

Третье место занимает Charli XCX – Gone (feat Christine and the Queens).

А вот одна из самых популярных молодых исполнительниц Billie Eilish со своим нашумевшим творением под названием Bad Guy, которое не слышал только ленивый, удостоена четвертого места в хит-параде The Guardian.

ТОП-20 лучших песен 2019 года по версии The Guardian выглядит так:

Lil Nas X – Old Town Road (remix feat Billy Ray Cyrus) Sharon Van Etten – Seventeen Charli XCX – Gone (feat Christine and the Queens) Billie Eilish – Bad Guy Lizzo – Juice FKA twigs – Cellophane Vampire Weekend – Harmony Hall Richard Dawson – Jogging Clairo – Bags Georgia – About Work the Dancefloor Rosalía and J Balvin – Con Altura Big Thief – Not Dave – Black Stormzy – Vossi Bop Lana Del Rey – The Greatest AJ Tracey – Ladbroke Grove Normani – Motivation Mark Ronson – Late Night Feelings (feat Lykke Li) Lizzo – Tempo (feat Missy Elliott) Fat White Family – Feet

Ранее мы также писали, что Shazam назвал ТОП-5 самых популярных треков года.

