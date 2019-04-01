Добрый волшебник, живые мертвецы и прожигатель жизни на пляже: что посмотреть в кино на этой неделе

Киноманы смогут насладиться новенькими премьерами

"Пляжный бездельник" в кино с 4 апреля Фото: YouTube

В украинских кинотеатрах с 4 апреля можно будет посмотреть четыре новых фильма: фантастический боевик, фильм ужасов по роману Стивена Кинга, украинскую картину и комедию с Меттью Макконахи в главной роли.

"Шазам!"

Воспитанному улицей 14-летнему Билли Батсону повезло: он способен превращаться во взрослого супергероя Шазама. Этим умением наделил его древний волшебник... Шазам с беззаботной детской радостью пытается испытать все границы своих способностей! Но ему придется быстро освоить навыки, чтобы побороть смертоносные силы зла, которыми руководит доктор Таддеус Сиванна.

"Кладбище домашних животных"

Фильм снятый по одноименному роману мастера ужасов Стивена Кинга, а также римейк фильма 1989 года. По сюжету, доктор Луис Крид вместе с семьей переезжает в небольшой городок и поселяется в доме, который находится недалеко от кладбища домашних животных. Однажды домашний любимец Кридов погибает на шоссе под колесами автомобиля и его хоронят на этом кладбище. Но утром после "похорон" кот появляется в жилище Кридов как ни в чем ни бывало. Далее события развиваются по классике жанра ужасов, когда мертвые вдруг оказываются живыми.

"Вулкан"

Юг Украины, Лукас везет миссию ОБСЕ на границу с оккупированным Крымом. Несмотря на то, что они недавно побывали на заправке, машина глохнет посреди безлюдной степи. Лукас принимает решение пойти пешком за помощью, но когда возвращается машины не находит. Парень пытается отыскать хоть кого-то, но безуспешно. Далее окажется, что он попал в параллельную реальность из которой необходимо выбраться.

"Пляжный бездельник"

Лунный Пес – прожигатель жизни, которого интересуют только деньги, выпивка и пляжные вечеринки. Мужчине плевать на общественные моральные нормы, поскольку он живет по своим личным принципам. Лунный Пес не лишен творческого потенциала, он даже пишет книгу стихотворений, но разные неприятности мешают ему ее закончить. Беда в том, что если он не закончит книгу в срок, он не получит наследство покойной супруги. Но неужели это столь важно?

Напомним, в украинских кинотеатрах с 27 марта в прокат выходит фантастическая лента режиссера Тима Бертона с Колином Фареллом, а с 28 марта в кино можно посмотреть еще четыре новых фильма.

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