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"Доктор Кто": появился трейлер и дата премьеры 12-го сезона

К своей роли вернулась Джоди Уиттакер

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:25
"Доктор Кто" 12 сезон
"Доктор Кто" 12 сезон
Фото: Instagram

В сети появился новый трейлер 12-го сезона британского научно-фантастического сериала "Доктор Кто", в котором названа дата выхода новых серий. Первая серия из грядущего сезона выйдет 1 января 2020 года.

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К роли Доктора снова вернется Джоди Уиттакер. Она появилась в одиннадцатом сезоне и стала первой женщиной в роли Доктора. Стоит отметить, что Джоди стала самым популярным Доктором Кто за всю историю существования сериала.

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Детали сюжета держатся в секрете. Сезон будет состоять из 10 серий и специального эпизода. Шоураннером вновь выступил Крис Чибнелл ("Убийство на пляже").

Отметим, что первая серия "Доктора Кто" вышла 23 ноября 1963 года на канале ВВС.

Напомним, премьера 11 сезона "Доктора Кто" с участием Уиттакер привлекла к экранам аж 8,2 миллиона зрителей! Таким образом, "Доктор Кто" установил новый рекорд и первый эпизод сезона стал самой просматриваемой серией научно-фантастического проекта с 2008 года.

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