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"Доктор Сон" интригует зрителей: появились атмосферные постеры хоррора

В главной роли – Юэн Макгрегор

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:18
"Доктор Сон"
"Доктор Сон"
Фото: YouTube

Новая экранизация романа Стивена Кинга "Доктор Сон" и одновременно продолжение картины "Сияние" обещает много сюрпризов. Съемки на финальной стадии, и в сети уже есть первый официальный трейлер картины, главную роль в которой исполнил Юэн Макгрегор. Теперь создатели ленты опубликовали официальные постеры будущего фильма ужасов.

Узнайте, чего боится Стивен Кинг:

По сюжету, главный герой Дэнни Торренс, который также фигурировал и в предыдущей части, повзрослел. Парень до сих пор живет сам и никак не может оправиться от трагедии, которая случилась в отеле "Оверлук".

Постер к фильму "Доктор Сон"
Постер к фильму "Доктор Сон"
Фото: Instagram.com

Он все еще обладает сверхчеловеческими телепатическими способностями – в голове Дэнни появляются ужасы из прошлого, которые просачиваются в реальность сквозь стены в комнате. Из-за этого он начинает выпивать. Но со временем он понимает, что прятать свои страхи в бутылке алкоголя – не выход.

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Однажды парень решает прекратить пить и устраивается на работу в хоспис. Там он знакомится с девушкой Аброй, которая наделена способностью "сиять". Благодаря чистоте ее души Дэнни возвращается к жизни. А также ставит себе цель бросить вызов страхам и спасти девушку от группы охотников, которые преследуют одаренных детей.

Постер к фильму "Доктор Сон"
Постер к фильму "Доктор Сон"
Фото: Instagram.com

Напомним, ране в сети появился трейлер экранизации произведения Стивена Кинга "В высокой траве".

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