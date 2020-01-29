Доктора Кто сыграла темнокожая актриса впервые в истории сериала

Зрители увидели необычное перевоплощение главной героини

Кадр из сериала "Доктор Кто" Фото: YouTube

В сериале "Доктор Кто", последний сезон которого вышел в январе этого года, одно из воплощений главного персонажа сыграла актриса Джо Мартин. Она стала первой темнокожей женщиной, исполнившей роль Доктора, сообщает CNET.

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По сюжету Мартин играет Руфь Клейтон, которая изначально представляется зрителям как экскурсовод из города Глостер. Позже выясняется, что Клейтон владеет "Тардис", машиной для путешествий во времени и пространстве.

Клейтон признается главной героине в исполнении Джоди Уиттакер, что они — одно существо.

Напомним, что за 65 лет существования шоу главный герой впервые стал женщиной. Тринадцатым воплощением инопланетного путешественника и повелителя времени стала женщина – и, судя по рейтингам, это нововведение показалось зрителям как минимум интересным.

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