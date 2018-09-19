Долой Рождество! Появился смешной трейлер мультфильма "Гринч"

Главный герой "говорит" голосом Бенедикта Камбербэтча

Кадр из мультфильма "Гринч"

Бенедикт Камбербэтч в роли зеленого поганца уже радует сеть в новом трейлере мультфильма "Гринч". Да-да, в новом мультфильме голосом Бенедикта Камбербэтча Гринч собирает банду и отправляется портить Рождество маленькому городу. Отметим, что создателями выступили известные анимационные картины "Посипаки" и "Секреты домашних животных".

По сюжету над мохнатым отшельником Гринчем всю его жизнь потешались жители Ктограда, поэтому он вырос злым и циничным. И наконец в его голове вызрел идеальный план отплаты — Гринч украдет у них самый любимый праздник взрослых и детей Рождество. Его помощниками в этой непростой и очень амбициозной миссии выступают верный пес Макс и большой, неповоротливый лось, которые в данном трейлере предпочитают спать в кровате Гринча к его большому недовольству.

Украинская премьера мультфильма переехала на неделю раньше и теперь состоится 20 декабря.

Напомним, недавно в сети опубликовали умилительные фото злостного похитителя Рождества – Гринча. Теперь же студия Illumination представила первый трейлер фильма "Гринч".