"Дом Драконов": канал HBO отменил один приквел "Игры престолов" и снимает другой

Это сериал о Доме Драконов Таргариенах

Кадр из сериала "Игра престолов" Фото: YouTube

Фанаты сериала "Игра престолов" могут порадоваться, ведь канал HBO анонсировал спин-офф о Доме драконов за 300 лет до "Игры престолов". Над сценарием будет работать автор саги – писатель Джордж Мартин.

Узнайте о подробностях приквела "Игры престолов":

Правда, был отменен приквел "Игры престолов" про белых ходоков, который должен был рассказать, что происходило в королевствах за пять тысяч лет до событий оригинального шоу, но что поделаешь. Об этом со ссылками на свои источники пишет The Hollywood Reporter.

Приквел "Игры престолов" – "Дом Драконов" Фото: instagram.com/hbonordic

Ранее планировалось, что свет увидит сериал с Наоми Уоттс, повествующий о том, как люди боролись с детьми леса и как появилась магическая стена, которой отгородились от белых ходоков. Рабочее название приквела было "Долгая ночь". Однако руководству HBO не понравилась пилотная серия и работу над сериалом решено было прекратить.

При этом в разработке у канала было еще четыре продолжения полюбившейся саги. Один из спин-оффов подтвердили официально. Как оказалось, это история, рассказывающая о Доме драконов Таргариенов, которая произошла за 300 лет до событий в оригинальном сериале. Планируется, что будут отсняты 10 серий. В основу киноистории ляжет его книга "Пламя и кровь" о первых королях из династии Таргариенов и гражданской войне за власть во времена, когда уже вымерли почти все драконы. Известно название сериала – "Дом Драконов".

Шоураннерами будут сценарист Райан Конда и режиссер Мигель Сапочник, снявший "Битву бастардов".

Напомним, ранее канал HBO сообщил о пяти потенциальных спин-оффах своего фэнтезийного проекта "Игра престолов", однако лишь один из них получил зеленый свет.

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