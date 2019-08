Дорн, alyona alyona, Hudaki Village Band и The Unsleeping: украинские артисты на Sziget 2019

Расписание выступлений ищите внутри

SZIGET 2019: кто из украинских артистов выступит на фестивале Фото: пресс-служба

Sziget Festival – мультикультурный недельный фестиваль в Будапеште, который гостеприимно встречает фанов со всех уголков планеты и ежегодно превращается в пятый по населению "город" Венгрии. В лайн-апе Sziget 2019 – Ed Sheeran, Florence + The Machine, Foo Fighters, The 1975, Post Malone, Twenty One Pilots, Martin Garrix, The National, сотни мировых звезд и новых актуальных музыкантов.

Среди них на разных сценах Острова Свободы выступят и украинские артисты: один из самых популярных в стране – Иван Дорн; новое, но уже известное имя, "сенсация украинского рэпа" – alyona alyona; девять музыкантов из Украинских Карпат – колоритные Hudaki Village Band и победители премии APPS Music & SZIGET: Awards – The Unsleeping.

В этом году SZIGET пройдет с 7 по 13 августа на острове Обуда. Ниже можно ознакомиться с расписанием выступлений украинских артистов на одном из самых популярных фестов лета.

Украинские артисты на Sziget 2019: расписание

Иван Дорн (11 августа, Europe Stage)

Демонстрируя актуальную, свежую музыку континента, сцена Sziget – Europe Stage – представляет артистов на грани европейского прорыва. С последним альбомом "OTD" Иван Дорн уже бросил вызов границам, получив внимание далеко за пределами Восточной Европы. О его музыке пишет Billboard и Complex, а умелый микс хауса 90-х, поп-музыки, ню-диско, фанка и фри-джаза делает его одним из самых смелых новаторов на украинской сцене. Выступление Ивана Дорна на Sziget 11 августа станет уникальной "коллабой" ДорнаБанды и атмосферы культового фестиваля.

alyona alyona (7 августа, Petőfi Radio – Telekom VOLT Stage)

alyona alyona даст концерт в первый день фестиваля 7 августа в лайн-апе сцены Petőfi Radio x VOLT Stage, которая до недавнего времени принимала преимущественно венгерских артистов. В этом году кроме новой украинской рэп-звезды и групп из Венгрии на ней сыграют артисты из Бельгии, Великобритании, Ирана, Нидерландов, Израиля, США, Франции, Ганы, Таиланда и Австралии.

alyona alyona стала главной рэп-сенсацией 2019 года. Ёё убойный флоу быстро стал известным во всей Восточной Европе. Первые лица хип-хопа выражают ей респект на Versus-баттлах, о ней пишут Meduza, Flow, Afisha Daily, её снимает американский Vogue. В апреле alyona alyona выпустила свой первый альбом "Пушка" с целой пачкой хитов, десятки строк из которых стали мемами.

Hudaki Village Band (7 августа, Global Village Stage)

Hudaki Village Band образовались в регионе Мараморош, в горной местности юго-западной Украины на границе с Румынией и Венгрией. Различные этнические влияния сделали местную традиционную музыку многогранной и уникальной. Здесь соединились архаичная славянская вокальная традиция, румынские мелодии, еврейские ритмы и цыганский темперамент – результат многовекового мирного сосуществования различных народов бок о бок на одной территории. Hudaki Village Band представляют широкий спектр этой музыки, которую они играют и поют в собственном характерном стиле. Именно они станут одними из многочисленных world music артистов, которые приедут на Остров Свободы делиться музыкальным наследием своих народов. Выступление 7 августа станет для Hudaki Village Band вторым концертом на Sziget.

The Unsleeping (10 августа, Europe Stage)

The Unsleeping одержали победу в борьбе 14 самых актуальных артистов, избранных музыкальными экспертами премии APPS Music & SZIGET: Awards. Для каждого участника были сняты студийные лайвы, за которые голосовали меломаны. Получив больше всего поддержки фанов в финале группа выиграла выступление в лайн-апе Sziget 10 августа.

Мини-альбом The Unsleeping "Deviatve", изданный летом 2018, был признан лучшим инди-альбомом редакцией Liroom. Музыкальный обозреватель и один из экспертов премии Юрий Береза комментирует свой выбор так: "Группа из Умани, которая лично меня покорила дебютным синглом "You Drive My Four Wheel Coffin" и последовавшим за ним мини-альбомом. Меня очень удивила дебютная песня. Во-первых, она была нетипичной по стилистике для инди-сцены Украины. Во-вторых, текст к композиции был очень небанальным и во многом аллегорическим. В-третьих, звучание, которое можно смело ставить в один ряд с европейскими образцами. Такую музыку, я считаю, стоит показывать на Sziget".

