"Довод" стал настоящим хитом: фильм собрал солидную сумму за первый уик-энд проката

Несмотря на продолжающуюся пандемию, фильм стартовал удивительно хорошо

В конце августа состоялась долгожданная премьера фильма "Довод", о котором мы ранее поделились впечатлениями. Новый блокбастер Кристофера Нолана стал самым обсуждаемым фильмом этого лета: фильм обязался призвать в кинотеатры зрителей после длительного локдауна. И это ему удалось, учитывая его успешный старт. У фильма солидные показатели, сообщает Variety.

Кадр из фильма "Довод" Фото: themoviedb.org

Научно-фантастическая картина была показана в 41 стране мира. Лишь в Великобритании "Довод" за первый уик-енд собрал 7,1 миллиона долларов. Кинолента также была успешно принята зрителями в Германии, Франции, Южной Корее, собрав в каждой стране не менее 4 миллионов долларов. В итоге фильм собрал 53 миллиона долларов после того, как сотни тысяч зрителей по всему миру посмотрели его в кинотеатрах.

О первых успехах картины заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.

"У нас фантастический старт на международном уровне, и мы очень довольны. Кристофер Нолан снова представил достойную просмотра картину, которую обязательно нужно смотреть на большом экране, и мы очень рады, что зрители по всему миру получили возможность увидеть "Довод", – сказал Тоби Эммерих.

Фото: Imdb.com

Это не заключительный успех "Довода". Премьера фильма еще ожидается в США 3 сентября, а также в Китае и ряде других стран.

Премьера "Довода" должна была состояться еще в июле, но неоднократно откладывалась из-за пандемии.

Бюджет фильма, в котором главные роли играют Джон Дэвид Вашингтоном и Роберт Паттинсон, составил от 200 миллионов долларов. Вероятно, и без пандемии картине было бы непросто окупиться в прокате, однако отраслевые аналитики отмечают, что второй по величине рынок в мире кино – китайский, быстро восстановился с момента открытия кинотеатров.

Напомним, что ранее мы рассказали о ТОП-6 самых ожидаемых фильмов августа.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться