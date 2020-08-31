"Довод" стал настоящим хитом: фильм собрал солидную сумму за первый уик-энд проката
Несмотря на продолжающуюся пандемию, фильм стартовал удивительно хорошо
В конце августа состоялась долгожданная премьера фильма "Довод", о котором мы ранее поделились впечатлениями. Новый блокбастер Кристофера Нолана стал самым обсуждаемым фильмом этого лета: фильм обязался призвать в кинотеатры зрителей после длительного локдауна. И это ему удалось, учитывая его успешный старт. У фильма солидные показатели, сообщает Variety.
Научно-фантастическая картина была показана в 41 стране мира. Лишь в Великобритании "Довод" за первый уик-енд собрал 7,1 миллиона долларов. Кинолента также была успешно принята зрителями в Германии, Франции, Южной Корее, собрав в каждой стране не менее 4 миллионов долларов. В итоге фильм собрал 53 миллиона долларов после того, как сотни тысяч зрителей по всему миру посмотрели его в кинотеатрах.
О первых успехах картины заявил председатель Warner Bros. Pictures Group Тоби Эммерих.
"У нас фантастический старт на международном уровне, и мы очень довольны. Кристофер Нолан снова представил достойную просмотра картину, которую обязательно нужно смотреть на большом экране, и мы очень рады, что зрители по всему миру получили возможность увидеть "Довод", – сказал Тоби Эммерих.
Это не заключительный успех "Довода". Премьера фильма еще ожидается в США 3 сентября, а также в Китае и ряде других стран.
Премьера "Довода" должна была состояться еще в июле, но неоднократно откладывалась из-за пандемии.
Бюджет фильма, в котором главные роли играют Джон Дэвид Вашингтоном и Роберт Паттинсон, составил от 200 миллионов долларов. Вероятно, и без пандемии картине было бы непросто окупиться в прокате, однако отраслевые аналитики отмечают, что второй по величине рынок в мире кино – китайский, быстро восстановился с момента открытия кинотеатров.
Напомним, что ранее мы рассказали о ТОП-6 самых ожидаемых фильмов августа.
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