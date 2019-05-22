Дождались! Опубликован трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон"

История разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала

Появился трейлер полнометражного фильма "Аббатство Даунтон" / Фото: instagram.com/downtonabbey_official

Кинокомпания Focus Features опубликовала первый официальный трейлер полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала "Аббатство Даунтон", как и сообщалось ранее. На видео обитатели аббатства узнают, что к ним с визитом направляются британский король Георг V и его супруга Мария.

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Стоит отметить, что съемки картины начались в августе 2018 года. Сценарий написал создатель оригинального сериала Джулиан Феллоуз. Ключевые актеры шоу, включая Хью Бонневилля, Мишель Докери, Лору Кармайкл, Мэгги Смит и других, вернутся к своим ролям в полнометражной адаптации.

Сюжет будущей ленты будет разворачиваться через 10 лет после событий, описанных в последнем эпизоде сериала. Режиссером фильма выступил Брайан Персивал.

На экраны фильм выйдет в сентябре 2019 года.

Отметим, что шесть сезонов сериала "Аббатство Даунтон" выходили на британском телеканале ITV с 2010 по 2015 год. Его сюжет рассказывал о жизни аристократических семей Великобритании начала XX века, затрагивая важные социальные темы и исторические события: Первую мировую войну, борьбу женщин за свои права. Сериал был удостоен множества наград "Эмми", "Золотых глобусов" и BAFTA.

Напомним, ранее сообщалось, что Мэгги Смит хотела покинуть "Аббатство Даунтон" после шестого сезона.

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