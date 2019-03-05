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Дождались! Вышел трейлер финального сезона сериала "Игра престолов"

Премьера восьмого сезона состоится 14 апреля 2019 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:07
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: instagram.com/entertainmentweekly

После ярких постеров восьмого сезона сериала "Игра престолов" канал HBO наконец опубликовал полноценный трейлер финального сезона "Игры престолов".

"Я знаю смерть. У нее много лиц", – произносит Арья Старк в самом начале ролика. Также показаны все ключевые герои сериала, которые, так сказать, дожили до финала. Грядет масштабная битва с Белыми Ходоками – это видно на кадрах ролика. Однако, непонятно, рассказал Бран Старк Джону Сноу о том, что на самом деле тот Таргариен или нет.

Отметим, что в последнем восьмом сезоне сериала "Игра престолов" будет всего шесть серий, зато каждая из них будет идти больше часа, а бюджет каждой серии составил порядка 15 миллионов долларов. 

Премьера финального сезона состоится 14 апреля 2019 года.

Напомним, издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу.

Ранее канал HBO опубликовал двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время.

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Источник: Сегодня
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