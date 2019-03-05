Дождались! Вышел трейлер финального сезона сериала "Игра престолов"
Премьера восьмого сезона состоится 14 апреля 2019 года
После ярких постеров восьмого сезона сериала "Игра престолов" канал HBO наконец опубликовал полноценный трейлер финального сезона "Игры престолов".
"Я знаю смерть. У нее много лиц", – произносит Арья Старк в самом начале ролика. Также показаны все ключевые герои сериала, которые, так сказать, дожили до финала. Грядет масштабная битва с Белыми Ходоками – это видно на кадрах ролика. Однако, непонятно, рассказал Бран Старк Джону Сноу о том, что на самом деле тот Таргариен или нет.
Отметим, что в последнем восьмом сезоне сериала "Игра престолов" будет всего шесть серий, зато каждая из них будет идти больше часа, а бюджет каждой серии составил порядка 15 миллионов долларов.
Премьера финального сезона состоится 14 апреля 2019 года.
Напомним, издание Entertainment Weekly уже опубликовало красочные постеры с героями "Игры престолов". Таким образом, фанаты могут уже готовится попрощаться с героями любимого шоу.
Ранее канал HBO опубликовал двухминутный трейлер ряда своих новых телешоу, выход которых запланирован на ближайшее время.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram