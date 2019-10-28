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"Дракула" от BBC : появился первый трейлер сериала

Главную роль в мини-сериале исполнит Клас Банг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:50
Кадр из сериала "Дракула"
Кадр из сериала "Дракула"
Фото: YouTube

Компания BBC опубликовала первый официальный трейлер новой экранизации романа "Дракула" Брэма Стокера, сообщает Independent. Ранее в сети появились первые подробности сериала "Дракула".

Узнайте, какие сейчас тренды на сериалы:

Сценарий шоу написали создатели "Шерлока" Марк Гэтисс и Стивен Моффат. Главную роль в мини-сериале, который будет состоять из трех частей, исполнит Клас Банг. Также в картине снимаются Джон Хеффернан, Долли Уэллс, Джонатан Арис и Джоанна Сканлан.

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Действие картины начинается в 1897 в Трансильвании, в замке графа Дракулы. Оттуда вампир отправляется в викторианский Лондон в поисках свежей крови. Премьера телесериала, который стал совместным проектом BBC и Netflix, запланирована на эту зиму.

Напомним, ранее появились первые снимки самого Дракулы из нового сериала. Фотографии были опубликованы в Instagram BBC One. На них главный герой показан с кровью на лице и красными глазами, вероятно, уже попробовав чью-то кровь.

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