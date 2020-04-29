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Драма "Коли падають дерева": почему стоит посмотреть фильм украинского режиссера Марыси Никитюк

Мировая премьера киноленты состоялась в рамках программы Panorama Берлинского кинофестиваля

Драматический фильм украинского режиссера Марыси Никитюк "Коли падають дерева" вышел в прокат в 2018 году и тогда вызвал настоящий резонанс в украинском кино.

Если вы еще не успели посмотреть нашумевшую драму "Коли падають дерева", которая с 1 мая будет доступна к легальному просмотру онлайн на платформе oll.tv, предлагаем ознакомиться с сюжетом истории, интересными фактами и фильме и, конечно же, исполнителями главных ролей.

Кадр из фильма "Когда падают деревья" Фото: dzygamdb.com

Режиссером и автором сценария фильма выступила Марися Никитюк, для которой кинолента стала полнометражным дебютом. Мировая премьера фильма состоялась в рамках программы Panorama Берлинского кинофестиваля.

Фильм "Коли падають" был оценен не только зрителями, но и отмечен рядом наград на престижных кинофестивалях. Кинолента выиграла награду "Золота дзиґа" в номинации "Лучший монтаж" (Иван Банников), а игра исполнительницы главной роли Анастасии Пустовит была отмечена наградой на Одесском кинофестивале в номинации "Лучшая актерская работа", а также на Индийском международном кинофестивале в Гоа.

"Коли падають дерева": сюжет драмы

Действие фильма разворачивается в украинской провинции, где зритель наблюдает за историей любви между подростком Ларисой и ее возлюбленным бандитом Шрамом. Параллельно развивается линия двоюродной сестры Ларисы – Витки, которая добавляет в реальность персонажей некую загадочность и фантазийность. После окончания школы Лариса должна решить, что делать со своей жизнью дальше, и понимает, что не хочет такого будущего, как у ее семьи, которая осуждает девушку за ее отношения с бандитом. Лариса и Шрам решают сбежать от общественного осуждения, разрушенного общества и построить свою, другую жизнь, в которой будет мир и любовь.

Кадр из фильма "Когда падают деревья" Фото: dzygamdb.com

Актеры

Роли в фильме исполнили Анастасия Пустовит, которая сыграла Ларису, юная актриса Соня Халаимова, которая исполнила роль двоюродной сестры-бунтарки главной героини и Максим Самчик, который воплотил на экране бандита Шрама.

Также в фильме сыграли Мария Свижинская, Алла Самойленко, Мария Трепикова, Аелита-Виктория Аверман, Петр Пастухов и другие.

Кадр из фильма "Когда падают деревья" Фото: dzygamdb.com

Операторы фильма стали польские кинематографисты Михал Энглерт и Матеуш Вичлач. Польский продюсер Дариуш Яблонский выступил копродюсером фильма, как и Дарко Башески, что сделало проект копродукцией Украины, Польши и Северной Македонии.

Зритель увидит в фильм откровенные, провокационные сцены, экшн, динамичный, но также и романтический сюжет, а сама режиссер Марыся Никитюк назвала фильм "драмой взросления".

В начале этого года вышла в прокат комедия "Мої думки тихі", режиссер которой дал эксклюзивные комментарии редакции Сегодня.Lifestyle.

Премьера ленты украинского кинорежиссера Ирины Целик состоялась на Берлинском международном кинофестивале:

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