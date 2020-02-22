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Дуэт TVORCHI представил клип на песню для Евровидения-2020

Видеоработа вышла перед финалом Национального отбора на "Евровидение-2020"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:23

Участники Нацотбора на "Евровидение-2020" TVORCHI выпустили клип на песню, которую написали специально для конкурса. Дуэт выступит в финале, который состоится 22 февраля в 19:00. Сегодня.Lifestyle писали, где и когда смотреть онлайн-трансляцию прямого эфира.

TVORCHI
TVORCHI
Фото: Instagram

На Национальный отбор на "Евровидение-2020" TVORCHI пришли с композицией, которая сделала их настоящими триумфаторами конкурса. Ребята выступили во втором полуфинале, где набрали максимальное количество голосов от зрителей и судей.

"Они очень творческие. Очень крутые саунд и песня. Это неожиданно. Я горжусь, что в Украине пишут такие произведения", – говорит о дуэте TVORCHI Тина Кароль.

Клип на песню Bonfire был опубликован на официальном канале TVORCHI в YouTube в пятницу, 21 февраля. "Bonfire – это огонь борьбы за то, во что ты веришь! И, если в Lyric video основной акцент был на вопросах экологии, то это видео – о победе над собой! Чего ты ждешь? Будь лучшей версией себя уже сегодня", – рассказывают о ролике сами артисты.

Напомним, что ранее TamerlanAlena представили новый трек "Такси".

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