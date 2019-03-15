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Дуэйн Джонсон показал фото со съемок продолжения "Джуманджи"

В картине снимутся те же актеры, что и в первой части

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:46
"Джуманджи: Зов Джунглей"
"Джуманджи: Зов Джунглей"
Фото: instagram.com/therock

Голливудский актер Дуэйн Джонсон, который снялся в эпичных фильмах, опубликовал на своей странице в Instagram первое фото со съемок нового приключенческого фильма "Джуманджи: Зов джунглей". Снимок за два дня стал интернет-хитом.

Впрочем, подробности сюжета будущей картины пока не разглашаются. В фильме, помимо Джонсона, также снимаются Джек Блэк, Кевин Харт, Карен Гиллан, Ник Джонас, участвующие в предыдущих частях.

 Режиссером фильма выступил Джейк Кэздан. Премьера картины ожидается в декабре 2019 года.

"Джуманджи: Зов Джунглей"
"Джуманджи: Зов Джунглей"
Фото: instagram.com/therock

Напомним, сообщалось, что во второй части "Джуманджи" снимутся Дэнни Гловер, Дэнни Де Вито и Аквафина. Ранее австралийская студия Iloura представила видео о процессе создания визуальных эффектов для фильма "Джуманджи: Зов джунглей".

Тем, кто любит украинские сериалы, напоминаем, что 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

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фильм дуэйн джонсон Джек Блэк Джуманджи
Источник: Сегодня
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