Дуэйн "Скала" Джонсон сыграет "Тихоокеанского Наполеона"

Так называли короля Гавайских островов Камеамеа I

Дуэйн Джонсон. Фото: Getty

Голливудский громила Дуэйн "Скала" Джонсон, который весной стал отцом в третий раз, сыграет первого короля Гавайских островов Камеамеа I в новом фильме режиссера Роберта Земекиса "Король". Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Сценарий к новому фильму напишет Рэндалл Уоллес, который работал над исторической драмой "Храброе сердце" о шотландском герое Уильяме Уолласе.

Фильм "Король" описывается как "потрясающий исторический эпос", который будет основан на реальных исторических событиях. Финансировать этот многообещающий проект намерена студия Warner Bros. Ожидается, что съемки стартуют в первой половине 2020 года, когда Джонсон освободится от своих обязательств в рамках других проектов.

Стоит отметить, что Камеамеа I с помощью приобретенного у европейских и американских торговцев оружия завоевал все Гавайские острова в начале 19-го столетия. Ему приписывают унификацию местного законодательства и установление дипломатических связей со многими государствами. Камеамеа I, которого называли "Тихоокеанским Наполеоном" удалось сохранить политическую, культурную и религиозную независимость Гавайев в период его правления, тогда как иные островные государства были завоеваны европейскими колонизаторами.

Напомним, актеры Дуэйн Джонсон и Эмили Блант снялись вместе в новом проекте студии Disney "Круиз по джунглям". Киностудия даже уже поделилась забавным видео со съемочной площадки, где появляются исполнители главных ролей.