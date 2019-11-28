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"Дулиттл": представлены персонажные постеры комедии с Робертом Дауни-младшим

Фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:40
"Дулиттл"
"Дулиттл"
Фото: YouTube

Студия Universal Pictures опубликовала постеры с героями комедии "Дулиттл" (The Voyage of Doctor Dolittle) со звездой "Мстителей" Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Узнайте, почему Гайдай никогда не снимал драматических фильмов:

Режиссером картины выступил Стивен Гейган ("Трафик").

Говорящих животных в фильме, которых можно увидеть на постерах, будут озвучивать Эмма Томпсон (попугай), Крэйг Робинсон (мышь), Рэйф Файнс (тигр), Том Холланд (собака), Селена Гомес (жираф), Марион Котийяр (лиса), Октавия Спенсер (утка), Кумейл Нанджиани (страус), Рами Малек (горилла), Джон Сина (белый медведь), Кармен Эджого (львица) и Фрэнсис де ла Тур (гинко-парящая). Также в ленте появятся Антонио Бандерас, Майкл Шин и Джим Бродбент.

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Отметим, что фильм основан на популярной в 20-е годы в США серии детских книг Хью Лофтинга о ветеринаре Докторе Дулиттле, который умел разговаривать с животными. В 1967 из детской книги сделали одноименный мюзикл, главную роль в котором исполнил Рекс Харрисон. Спустя 30 лет студия 20th Century Fox решила создать ремейк картины, а роль Дулиттла исполнил комедийный актер Эдди Мерфи.

В украинский прокат "Дулиттл" выйдет 9 января 2020 года.

Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
Постеры к фильму "Дулиттл"
Фото: facebook.com/DolittleMovie
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Напомним, также в сети появились персонажные постеры нового фильма Джей Джей Абрамса "Звездные войны 9".

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