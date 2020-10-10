Две программы и новые правила из-за коронавируса. Чего ждать от нового сезона в Национальном цирке Украины
Номера этого сезона готовились в максимально короткие сроки – три недели
Цирку быть. Сегодня в столице начнет работу Национальный цирк Украины. Что интересного подготовили артисты для своих поклонников, чего ожидать от нового сезона и повлияла ли на него ситуация с коронавирусом – далее в материале.
Номера этого сезона готовились в максимально короткие сроки – три недели. Труднее всего было акробатам, ведь у них не было тренировок семь месяцев и теперь возобновлять физическую форму сложно.
По словам воздушной акробатки Марии Шевченко, она очень сложно, но достаточно быстро пришла в форму благодаря тому, что занималась дома. Но все равно это была не та нагрузка, необходимая для трюков в воздухе.
Для поклонников цирка подготовили сразу две программы. В первую неделю будут знакомые каждому номера с животными, а уже через неделю новый формат – без животных.
"Обязательно будет дрессура, то есть животные в этой программе будут и это неотъемлемая составляющая, будет и клоунада, и воздушная гимнастика и акробатика. Вторая программа, которая стартует неделей позже – это программа еколибрум. Цирк нового поколения, где не будет животных", – пояснила главная режиссер Национального цирка Украины Вероника Гумарова.
Из-за короновируса, правила посещения цирка для зрителей изменились: заполнение амфитеатра только наполовину, а это тысяча человек. И рассаживать гостей будут в шахматном порядке. Артисты будут выступать в обычном режиме без масок.
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