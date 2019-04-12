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Двойная премьера от группы "Антитела": альбом и клип Hello

Группа представила свой шестой студийный альбом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:09
"Антитела" презентовали новый клип Фото: пресс-служба
"Антитела" презентовали новый клип
Фото: пресс-служба

Сегодня, 12 апреля, состоялась двойная премьера от украинской группы "Антитела", которая недавно представила клип "Вірила". Популярная группа представила свой шестой студийный альбом Hello, в поддержку которого состоится стадионный тур по Украине. А также представили клип на титульную песню лонг-плея.

Пластинка Hello состоит из десяти композиций. Четыре песни уже получили широкую известность, престижные награды в шоу-индустрии страны, стали саундтреками кино и сериалов. Это песни TDME, "Лови момент", Lego и "Верила". Также в альбом вошли шесть абсолютно новых треков. Следует отметить, что каждая песня с альбома имеет свой видеоряд. Аранжировщиком и соавтором музыки многих песен альбома выступил Максим Сиволап.

"Антитела" Фото: пресс-служба
"Антитела" Фото: пресс-служба

"Если делать личную оценку новой пластинки Hello, то я считаю – что это лучший наш альбом на данный момент. Так звучат Антитела сегодня, и это звучание несколько отличается от предыдущих пластинок. Тексты, мелодии – все создано с прицелом на годы! Мы объединили синтезаторы и оркестры, глубокие смыслы и светлые эмоции, танцевальные биты и балладные мотивы. Важно, что с самого начала создания будущего сборника, мы уже знали, какой будет титульная песня альбома, мы понимали, что ее драматизм и достаточно напряженная лирика может тяжело восприниматься слушателями. Но те мурашки, которые песня вызвала во время прослушивания у всех людей, не оставляли нам выбора. Итак, добро пожаловать в мир Hello, вникайте, слушайте, пойте! Все по-честному. И до встречи на стадионных концертах"", прокомментировал фронтмен группы Тарас Тополя.

"Антитела" Фото: пресс-служба
"Антитела" Фото: пресс-служба

В то же время с релизом альбома состоялась премьера долгожданного клипа на заглавную песню пластинки Hello, которая и дала название альбома. В основе сюжета: постапокалиптическая история. Главный герой, которого сыграл Алексей Веренчик, фронтмент группы Detach, возвращается на планету Земля после ядерного апокалипсиса, чтобы проверить пригодна ли она для жизни. Алексей не только сыграл главную роль, но и выступил режиссером. Видеоработа состоит из натурных съемок и компьютерной графики.

"Этот клип – продолжение истории из клипа " Лови момент": о том, что мир – хрупок. И о том, что Земля – ​​наш дом, который надо оберегать. А об этом многие забывают. На съемках "Hello", было интересно, не без приключений. Мы почти утопили камеру. Снимали клип около четырнадцати часов. Нам было нужно болото в кадре, и дорога, и поле – при этом времени на переезды не было. Странным образом нашли поле в Киеве, которое объединяло в себе все, что мы искали. Машину с клипа нашли на помойке, а рояль, на котором играет Тарас, купили на одной платформе онлайн-объявлений. Мой костюм, кстати – настоящий костюм пилота. Купили в одном из военторга"- поделился впечатлениями Алексей Веренчик.

Напомним, на украинскую группу "Антитела" подали в суд за использование нот и тональности в песнях.

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клип премьера Антитела Hello
Источник: Сегодня
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