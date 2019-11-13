Дядя Жора выпустил клип "Богиня Инстаграма"

Роль Fashion дивы исполнила Оксана Орда, Секси girl – Инна Гудзь и Фитоняшки – Инна Фиолевская

Дядя Жора выпустил новый клип "Богиня Инстаграма"

Яркий шоумен, продюсер и певец Дядя Жора, которого недавно обокрали, выпустил новый клип на песню "Богиня Инстаграма". Главную роль Fashion-дивы исполнила Оксана Орда, Секси girl – Инна Гудзь и Фитоняшки – Инна Фиолевская. Образы взяты из реальной жизни, девушки так и позиционируют себя в Instagram.

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По словам Дяди Жоры, он проводит в соцсети много времени, поэтому не мог обойти стороной эту тему в творчестве. В клипе "Богиня Инстаграма" команда добивалась яркой глянцевой модной картинки.

Дядя Жора выпустил новый клип "Богиня Инстаграма" Фото: пресс-служба Дядя Жора выпустил новый клип "Богиня Инстаграма" Фото: пресс-служба Дядя Жора выпустил новый клип "Богиня Инстаграма" Фото: пресс-служба Дядя Жора выпустил новый клип "Богиня Инстаграма" Фото: пресс-служба Дядя Жора выпустил новый клип "Богиня Инстаграма" Фото: пресс-служба 1/5

"Вышло откровенно и глянцево. Все как любят в Instagram", – отметил режиссер работы Leo.K.

Новый трек станет настоящим гимном инста-богинь, как предыдущий хит "Папа хочет тусу" стал гимном всех пап. Скоро шоумен обещает запустить флешмоб среди подписчиц на самый яркий танец под его новую песню.

Напомним, что дочь Дяди Жоры выступила в "Рассмеши комика. Дети".

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