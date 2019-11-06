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"Дьявол по соседству": Netflix выпустил сериал об известном во всем мире украинце

Иван Демьянюк признан виновным в нацистских преступлениях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:26
Кадр из фильма "Дьявол по соседству"
Кадр из фильма "Дьявол по соседству"
Фото: YouTube

Компания Netflix опубликовала трейлер к сериалу "Дьявол по соседству" (The Devil Next Door) и уже скоро сериал будет доступен к просмотру. Это история об известном во всем мире украинце.

Смотрите подробности о трендах на сериалы:

События, в основе которых реальная история, развиваются во времена СССР. В центре сюжета – украинец Джон (на родине был известен как Иван Демьянюк).

Его признают виновным в военных нацистских преступлениях, обвиняют в убийстве тысяч людей, а также инкриминируют жестокое обращение с заключенными в лагерях. Уже в двадцатилетнем возрасте Иван Демьянюк с легкостью отрезал уши узникам на тяжелых работах, а также жестоко избивал их перед тем, как отправить на смерть. После концлагеря, украинец сбежал в США, где получил американское гражданство и стал Джоном. Впоследствии его лишили подданства. Нелегкой оказалась для него старость. Последние годы своей жизни он провел в тюрьме, так и не выйдя на свободу перед смертью.

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Премьера пяти эпизодов сериала "Дьявол по соседству" состоялась на потоковом сервисе Netflix накануне, 4 ноября. Позже лента также появится в свободном доступе.

Напомним, стриминговый сервис Netflix ранее поделился первым трейлером детективного триллера "В тени луны".

Кто такой Иван Демьянюк?

Украинец родился 3 апреля 1920 года, его называли "Иваном Грозным" или же "палачом Собибора" (Собибор – это концентрационный лагерь, созданный нацистами в 1942 году, – ред.). В 1940 году пошел в Красную Армию, а в 1942 в Крыму попал в плен к немцам.

До Второй мировой войны он работал трактористом и водителем грузовика в колхозе села Дубовые Махаринцы (сейчас Винницкая область). В 1952 году с семьей переехал в США, где работал автомехаником и впоследствии получил гражданство и изменил имя.

Через некоторое время судья лишил его американского гражданства, из-за что Джон подал ложные сведения о военном периоде. В 1980-е годы Ивана обвинили в нацистских преступлениях, из-за чего приговорили к смертной казни, впоследствии заменив ее на семь лет лишения свободы. 17 марта 2012 года украинец умер в доме для престарелых как узник.

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