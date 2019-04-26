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Дьявол в отставке в новом трейлере сериала "Люцифер" от Netflix

В четвертом сезоне появится новая героиня – Ева

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:04
"Люцифер"
"Люцифер"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который официально продлил сериал "Академия "Амбрелла" на второй сезон, опубликовал трейлер четвертого сезона сериала "Люцифер".

Стоит отметить, что шоу снято по одноименной серии комиксов Нила Геймана и Сэма Кейта. В центре сюжета – дьявол в отставке, который помогает детективу расследовать преступления. Этот ролик полон горячих и динамичных сцен с танцами и драками, однако особое внимание привлекает появление в компании Люцифера Морнингстара озорной и веселой Евы. Новая героиня и Люцифер окажутся хорошими друзьями и партнерами.

В новом же сезоне к своим ролям вернулись звезды проекта Лоран Джерман и Том Эллис. Премьера запланирована на 8 мая этого года.

Напомним, в сети уже появился первый тизер четвертого сезона "Люцифер", на кадрах которого можно увидеть Тома Эллиса, Лорен Джерман и новичка каста, актрису Инбар Лави. Отметим, что  Netflix спас этот проект от неминуемого закрытия. Netflix купил права на "Люцифера" в июне прошлого года, через месяц после того, как телеканал Fox закрыл сериал после трех сезонов. 

Тем же, кому нравятся украинские проекты, напоминаем, что по будням в 20:00 на молодежном телеканале НЛО TV выходит медицинский комедийный сериал "Швидка".

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Источник: Сегодня
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