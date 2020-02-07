Джамала, KAZKA, Макс Барских и другие: новые громкие премьеры от украинских исполнителей

Украинские артисты представили новые песни и клипы

Джамала и alyona alyona Фото: instagram.com/jamalajaaa

Украинские исполнители устроили настоящие дни премьер, выпустив новые видеоработы и композиции. Так, певица Джамала пригласила alyona alyona дополнить ее новую песню.

Тоня Матвиенко сняла клип на песню Тараса Петриненко, смотрите подробности в видео:

Получился замечательный дуэт "Жалі", в котором они дополнили друг друга. В песне раскрываются два лирическо-философских взгляда — магический и побудительный Джамалы, и оптимистичный и действенный alyona alyona. Кому-то для движения нужна спокойная уверенность, кому-то — решительный драйв.

А вот Макс Барских презентовал клип на песню "Лей, не жалей". Сам исполнитель называет видеоработу вызовом будням, манифестом против чужих ханжеских осуждений.

Еще одни исполнители – украинская группа KAZKA презентовала клип на трек "Літаки" из нового альбома NIRVANA. Песня стала саундтреком к новой украинской комедии "Свидание в Вегасе".

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В ролике показаны кадры из романтического фильма, а также сами музыканты. Кстати, ради красивых кадров группа KAZKA впервые поехала в Лас-Вегас.

А Тоня Матвиенко пополнила свой репертуар новым украиноязычным треком "Музико, грай". Эта песня давно известна меломанам и почитателям украинской музыкальной культуры. Ее автор и исполнитель — популярный украинский музыкант Тарас Петриненко.

Идея авторского кавера на хит 90-х годов у Тони возникла в США, где она познакомилась с Тарасом. Там они оба выступали на сцене фестиваля "Союзівка".

Напомним, ранее группа "Грибы" презентовала свою новую работу. Так, в Сети появился клип на песню "Каракум".

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