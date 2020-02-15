Джастин Бибер выпустил новый альбом после длительного перерыва
Пятая студийная работа получила название Changes
Канадский певец Джастин Бибер, который ранее признался, что серьезно болен, выпустил новый альбом после пятилетней паузы. Студийная работа артиста получила название Changes и ее можно послушать уже сейчас.
О недуге Джастина Бибера смотрите в сюжете:
Свежий сборник Джастин Бибер презентовал 14 февраля, в День всех влюбленных. Ранее певец анонсировал тур по Канаде и США в поддержку этого релиза.
"Не могу быть более счастливой, что люди наконец могут услышать этот альбом. Не могу более гордиться тобой, не могу быть более влюбленной в тебя. Поздравляю с удивительным альбомом, крошка", – написала Хейли Бибер в Instagram.
Альбом Changes состоит из 17 треков, включая несколько синглов, выпущенных ранее. Вместе с Джастином над записью работали Quavo, Post Malone и экс-бойфренд Кайли Дженнер Трэвис Скотт.
Новые треки Джастина Бибера из альбома Changes уже можно послушать на платформах Apple Music, SoundCloud, в YouTube и т.д.
Ранее Джастин Бибер и его жена Хейли Болдуин вместе снялись в романтичном клипе на композицию "10,000 Hours". А предыдущий альбом под названием Purpose Джастин выпустил еще в 2015 году.
Напомним, что недавно экс-возлюбленная Бибера Селена Гомес шокировала подробностями о романе с певцом.
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