Джастин Бибер выпустил новый альбом после длительного перерыва

Пятая студийная работа получила название Changes

Джастин Бибер - Changes Фото: instagram.com/justinbieber

Канадский певец Джастин Бибер, который ранее признался, что серьезно болен, выпустил новый альбом после пятилетней паузы. Студийная работа артиста получила название Changes и ее можно послушать уже сейчас.

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Свежий сборник Джастин Бибер презентовал 14 февраля, в День всех влюбленных. Ранее певец анонсировал тур по Канаде и США в поддержку этого релиза.

"Не могу быть более счастливой, что люди наконец могут услышать этот альбом. Не могу более гордиться тобой, не могу быть более влюбленной в тебя. Поздравляю с удивительным альбомом, крошка", – написала Хейли Бибер в Instagram.

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Альбом Changes состоит из 17 треков, включая несколько синглов, выпущенных ранее. Вместе с Джастином над записью работали Quavo, Post Malone и экс-бойфренд Кайли Дженнер Трэвис Скотт.

Новые треки Джастина Бибера из альбома Changes уже можно послушать на платформах Apple Music, SoundCloud, в YouTube и т.д.

Ранее Джастин Бибер и его жена Хейли Болдуин вместе снялись в романтичном клипе на композицию "10,000 Hours". А предыдущий альбом под названием Purpose Джастин выпустил еще в 2015 году.

Напомним, что недавно экс-возлюбленная Бибера Селена Гомес шокировала подробностями о романе с певцом.

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