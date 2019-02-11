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Дженнифер Энистон – 50: лучшие роли голливудской актрисы

Мы запомнили актрису по роли Рейчел в сериале "Друзья"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:52
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Фото: Getty Images

Голливудская актриса Дженнифер Энистон 11 февраля празднует свой день рождения. Звезде исполняется 50 лет! Вечеринку артистка устроила немного раньше своего юбилея, на которую пришел даже Брэд Питт. Сайт Сегодня.Lifestyle предлагает подборку фильмов, в которых Дженнифер Энистон сыграла лучшие роли.

"Брюс Всемогущий", 2003

Партнером по фильму стал Джим Керри. Актриса сыграла девушку главного героя - Грейс Коннелли. По сюжету, Брюс Нолан – популярный ведущий теленовостей в Буффало. Он – пессимист, и его ничего не интересует в этой жизни, даже девушка Грейс, которая любит его, несмотря на всю его вредность. Однажды он встречает самого Бога, который дает ему полномочия решать все земные проблемы.

"Обещать – не значит жениться", 2009

Фильм повествует о непростых отношениях мужчины и женщины, которые не всегда верно истолковывают намерения друг друга. Это истории нескольких людей, отдельных пар, которые так или иначе связаны друг с другом и все ищут свою любовь либо пытаются ее удержать. Кроме Энистон в картине также снялись: Бен Аффлек, Скарлетт Йоханссон, Дрю Бэрримор, Дженнифер Коннелли, Брэдли Купер, Джастин Лонг, Кевин Коннолли, Джиннифер Гудвин.

"Притворись моей женой", 2011

Семейная комедия, в которой Дженнифер Энистон сыграла вместе с Адамом Сэндлером. Главный герой фильма Дэнни встретил Палмер, и, чтобы произвести впечатление, рассказал о своей несуществующей жене и тяготах семейной жизни. Вместо ожидаемого сочувствия, Палмер хочет познакомиться с его женой, и Дэнни необходимо срочно придумать, как выпутаться из столь интересного положения. К счастью, у него есть знакомая коллега Кэтрин, обаятельная и с детьми, которые и сыграют на время роль его семьи.

"Несносные боссы", 2011

По сюжету , трое друзей решают убить своих начальников-тиранов. Дженнифер играет роль сексуально озабоченной женщины-дантиста, которая домогается одного из главных героев. В фильме также снялись Джейсон Бейтман, Чарли Дэй, Джейсон Судейкис.

"Торт", 2014

Глубокая драма. Главная героиня Клэр Беннетт, которую сыгралаЭнистон, испытывает синдром хронической боли, что не мешает ей оставаться весёлой и остроумной. Она посещает психологические курсы помощи, на одной из которых узнаёт о самоубийстве девушки из группы Нины (Анна Кендрик). Решив узнать, что случилось с отчаявшейся девушкой, Клэр старательно изучает её прошлое. Уже вскоре она начинает видеть Нину и даже с ней разговаривать, что позволяет узнать причины, толкнувшие на такой поступок. Клэр приходится познакомиться с бывшим мужем Нины по имени Рой (Сэм Уортингтон) и их маленьким сынишкой. 

Напомним, в вечернем шоу Джеймса Кордена Дженнифер Энистон рассказала, что хотела бы вернуться к образу Рэйчел из "Друзей".

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Источник: Сегодня
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